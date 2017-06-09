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11:47 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Кличко резко ответил по декларации: меня обвиняют «любители жевать воздух»

Как отметил Виталий Кличко, в вопросе его заграничной недвижимости не следует искать черную кошку в темной комнате. По его словам, всю необходимую информацию и объяснения он предоставил НАБУ уже давно.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро проверяет его декларацию, в которую он внес данные обо всем своем имуществе.

Ранее украинское бюро «Радио свобода» сообщило, что детективы НАБУ завели уголовное дело в связи с возможным сокрытием мэром Киева недвижимого имущества. Как отмечалось на сайте, об этом говорилось в ответе НАБУ общественной организации «Центр противодействия коррупции». Обращение активистов базировалось на расследовании программы «Схемы», которое вышло в эфир в декабре 2016 года. Журналисты заявили, что Кличко не указал в своей электронной декларации информацию о недвижимости в Гамбурге и Лос-Анджелесе, которой пользуется и где живет его семья.

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«Что касается “сенсации” о якобы расследовании моих якобы незадекларированных домов. НАБУ проверяет мою декларацию. Это их работа — проверять информацию, в том числе и по обращению общественных организаций, депутатов или журналистов. Проверять даже когда дела фактически нет и когда заставляют делать это повторно… А любителям “жевать воздух” скажу: всю необходимую информацию и объяснения я предоставил НАБУ уже давно», — приводятся слова Кличко на сайте Киевской городской государственной администрации.

По словам мэра, данные о принадлежащем ему имуществе он внес в декларацию согласно законодательству.

«Кого-то интересуют дома? Тоже говорил, что принадлежат они компаниям моего брата. Как я или мой брат заработали свое состояние? Об этом знает весь мир. Поэтому, “друзья”, не ищите черную кошку в темной комнате. А тем, кто ищет, желаю успехов, если нечем заняться», — добавил Кличко.

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