Защита ЕС больше не может осуществляться извне, считает Юнкер

Источник: РИА Новости

«В сегодняшнем мире сильная НАТО, сильный ЕС и крепкие отношения между ними обоими важнее, чем когда-либо. Но наши различия с НАТО больше не могут служить аргументом против активизации европейских усилий. Мир вокруг нас меняется, и США ключевым образом изменили свою внешнюю политику задолго до прихода президента (США Дональда) Трампа», — сказал Юнкер, выступая на конференции по обороне и безопасности в Праге. Его выступление транслировалось службами ЕК.

По его словам, «в течение последних десятилетий американские партнеры ясно заявили, что они несут слишком тяжелое бремя за их богатых европейских союзников». «Активизируя усилия по обороне и делая это вместе, страны-члены союза укрепят связи, связывающие союзников в рамках НАТО. Защита Европы больше не может осуществляться со стороны», — заявил Юнкер. По мнению главы ЕК, «нынешние угрозы и вызовы показывают, что одной “мягкой силы” недостаточно во все более милитаризированном мире». «Настоящая безопасность начинается дома. Чтобы продвинуться вперед, необходимо тратить для обеспечения нашей обороны столько, сколько требуется», — заявил Юнкер.

США неоднократно заявляли, что европейские партнеры по НАТО должны увеличить свои вложения в оборону.