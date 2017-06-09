Защита ЕС больше не может осуществляться извне, считает Юнкер
БРЮССЕЛЬ, 9 июн — РИА Новости, Владимир Добровольский. Отношения Евросоюза с НАТО важнее, чем
БРЮССЕЛЬ, 9 июн — РИА Новости, Владимир Добровольский. Отношения Евросоюза с НАТО важнее, чем
«В сегодняшнем мире сильная НАТО, сильный ЕС и крепкие отношения между ними обоими важнее, чем
По его словам, «в течение последних десятилетий американские партнеры ясно заявили, что они несут слишком тяжелое бремя за их богатых европейских союзников». «Активизируя усилия по обороне и делая это вместе,
По мнению главы ЕК, «нынешние угрозы и вызовы показывают, что одной “мягкой силы” недостаточно во все более милитаризированном мире». «Настоящая безопасность начинается дома. Чтобы продвинуться вперед, необходимо тратить для обеспечения нашей обороны столько, сколько требуется», — заявил Юнкер.
С вступлением в президентские полномочия Дональда Трампа позиция Вашингтона стала еще более жесткой. На своей первой министерской встрече в феврале министр обороны США Джеймс Мэттис призвал партнеров увеличить финансирование оборонных нужд, если они не хотят, чтобы обязательства Соединенных Штатов перед альянсом стали более скромными.
Эти требования стали одной из главных тем первого саммита альянса с участием президента США Дональда Трампа. На встрече лидеры
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