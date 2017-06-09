Референдум о независимости Каталонии пройдет 1 октября 2017 года
МАДРИД, 9 июня /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Референдум о независимости испанской Каталонии пройдет 1 октября 2017 года. Об этом объявил глава автономной области Карлес Пучдемон.
МАДРИД, 9 июня /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Референдум о независимости испанской Каталонии пройдет 1 октября 2017 года. Об этом объявил глава автономной области Карлес Пучдемон.
По его словам, вопрос, который вынесут на плебисцит, будет звучать следующим образом: «Хотите, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?». «Референдум пройдет в воскресенье, 1 октября этого года», — утверждал Пучдемон.