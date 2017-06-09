Прокуратура отменила уголовное дело в отношении замглавы исполкома Ивана Кузнецова

По данным надзорного органа, не было установлено достаточных данных для наличия доказательств в получении взятки.

— При этом следствием проверка проведена не в полном объеме — не приняты необходимые меры, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. При таких обстоятельствах постановление следователя о возбуждении уголовного дела признано необоснованным, — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении Кузнецова по статьям «Покушение на получение взятки» было возбуждено 7 июня 4 отделом по особо важным делам СУ СК по РТ, вечером 8 июня дело было отменено.

Напомним, днем 7 июня чиновника вызвали в Следственный комитет в качестве подозреваемого. Уже поздно вечером он был отпущен после продолжительного допроса в СК. По данным правоохранительных органов, Кузнецов требовал от одной из организаций города 500 тысяч рублей за «беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности».

Иван Кузнецов был отстранен от исполнения служебных обязанностей на время расследования уголовного дела, при этом в мэрии сочли, что в данном случае была возможна провокация.