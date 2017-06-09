ШОС станет «Шанхайской восьмеркой»

«Символично, что именно в Астане 12 лет назад было подписано решение о предоставлении двум странам статуса наблюдателя нашей организации — Индия и Пакистан. И важность нашего заседания в том, что эти страны впервые участвуют в нашей организации, организация расширяется. Теперь зона ответственности ШОС охватывает территорию с населением более чем три миллиарда человек, около треть ВВП мира. Таким образом организация вступила в новый этап своего институционального развития уже как «Шанхайская восьмерка», — сказал Нурсултан Назарбаев в ходе заседания в расширенном формате.

Президент напомнил, что страны являются свидетелями роста эскалации, геополитической напряженности некоторых регионов, прилегающих ШОС.

«В этой связи, принятие нашим советом заявления глав государств-членов ШОС о совместном противостоянии международному терроризму является своевременным шагом. Хотел бы также отметить высокую актуальность конвенции ШОС по противодействию экстремизму, которую мы также сегодня подпишем», — отметил Глава государства.

Президент напомнил, что за прошедший период ШОС провела серьезную работу по укреплению сотрудничества с различными международными объединениями. Так, в ноябре 2016 года принята резолюция Генассамблеи ООН о сотрудничестве с ШОС.

«Перспективными обещают быть формализация отношений ШОС с Международным комитетом Красного креста. Выступаем также за налаживание взаимодействия ШОС с Евразийским экономическим союзом и Организацией исламского сотрудничества, о чем сегодня главы государств говорили в узком составе», — сообщил Президент.