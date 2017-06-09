Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин нажал новый «ядерный» рычаг против США
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
«Совсем обнаглели»: источник РБК о просьбе Жириновского к Путину
Сын Аллы Пугачевой скучает по маме (видео)
42-летняя Рудковская устроила девичник перед венчанием (фото)
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
Толкалина и Макаров стали супругами в новом сериале: первые фото
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017»
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Спецназ РФ направлен на стройплощадку Крымского моста – СМИ
"Я что, страшная?": Штурм обнажилась на пляже
42-летняя Рудковская устроила девичник перед венчанием (фото)
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
«Украинская катастрофа»: чешский дипломат предупреждает Европу
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
10Теракт в Лондоне
18:43 (мск), источник: Kazinform

ШОС станет «Шанхайской восьмеркой»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) вступила в новый этап своего институционального развития уже как «Шанхайская восьмерка». Об этом сегодня на саммите Организации сообщил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform
Читайте также
Историческое решение принято в Астане главами государств — членов ШОС

«Символично, что именно в Астане 12 лет назад было подписано решение о предоставлении двум странам статуса наблюдателя нашей организации — Индия и Пакистан. И важность нашего заседания в том, что эти страны впервые участвуют в нашей организации, организация расширяется. Теперь зона ответственности ШОС охватывает территорию с населением более чем три миллиарда человек, около треть ВВП мира. Таким образом организация вступила в новый этап своего институционального развития уже как «Шанхайская восьмерка», — сказал Нурсултан Назарбаев в ходе заседания в расширенном формате.

Президент напомнил, что страны являются свидетелями роста эскалации, геополитической напряженности некоторых регионов, прилегающих ШОС.

«В этой связи, принятие нашим советом заявления глав государств-членов ШОС о совместном противостоянии международному терроризму является своевременным шагом. Хотел бы также отметить высокую актуальность конвенции ШОС по противодействию экстремизму, которую мы также сегодня подпишем», — отметил Глава государства.

Президент напомнил, что за прошедший период ШОС провела серьезную работу по укреплению сотрудничества с различными международными объединениями. Так, в ноябре 2016 года принята резолюция Генассамблеи ООН о сотрудничестве с ШОС.

«Перспективными обещают быть формализация отношений ШОС с Международным комитетом Красного креста. Выступаем также за налаживание взаимодействия ШОС с Евразийским экономическим союзом и Организацией исламского сотрудничества, о чем сегодня главы государств говорили в узком составе», — сообщил Президент.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Суд Брюсселя снял арест с российского имущества в Бельгии
ЕС требует выдавать биометрические паспорта жителям Крыма
За пять месяцев из России утекли 22 миллиарда долларов
Путин: ИГ готовит план по дестабилизации южных регионов России
Мария Захарова провела брифинг на фоне пресс-волла с опечаткой
В Москве скончался «отец МКС» Анатолий Киселев
Слуцкий назначен главным тренером английского футбольного клуба
Спорт
Роналду и три чемпиона мира: кто приедет на Кубок конфедераций ФИФА обнародовала окончательные составы участников Кубка конфедераций. Среди 184 игроков такие звезды мирового футбола, как Криштиану Роналду и Алексис Санчес
Авто
В России начался выпуск нового внедорожника за 1 230 000 рублей В Михайловске Ставропольского края налажено производство китайских полноприводников DW Hower
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Какие купальники сейчас в моде (фото) Ложная скромность — лучшее определение для купальников этого лета.
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь