Ректором Иркутского технического университета избран Михаил Корняков
Ранее кандидатуру Михаила Корнякова поддержали 86 подразделений.
Ранее кандидатуру Михаила Корнякова поддержали 86 подразделений.
В ИРНИТУ 9 июня состоялись выборы ректора. Коллектив университета выбрал Михаила Корнякова. Срок полномочий составит 5 лет.
За должность боролся также проректор по учебной работе Дмитрий Огнев.
Ранее кандидатуру Михаила Корнякова поддержали 86 подразделений, в том числе Ученый совет университета. Дмитрия Огнева выдвинули четыре подразделения.
Михаил Корняков родился в 1974 году в Иркутске. В 1997 году окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов», в 2002 году окончил ИрНИТУ по специальности «Мировая экономика».
С 1997 работал в политехе в должности ассистента кафедры систем управления электромеханическим оборудованием горных предприятий. Автор 74 печатных трудов (две монографии, шесть
Ранее сообщалось, что последний ректор ИРНИТУ Иван Головных в 2013 году стал фигурантом двух уголовных дел о превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ). Он обвинялся в незаконной передаче под коммерческую застройку федерального земельного участка площадью 3 га, находящегося в пользовании вуза, и незаконном получении премии в 3,5 млн рублей.