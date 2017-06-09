Ректором Иркутского технического университета избран Михаил Корняков

В ИРНИТУ 9 июня состоялись выборы ректора. Коллектив университета выбрал Михаила Корнякова. Срок полномочий составит 5 лет.

За должность боролся также проректор по учебной работе Дмитрий Огнев.

Ранее кандидатуру Михаила Корнякова поддержали 86 подразделений, в том числе Ученый совет университета. Дмитрия Огнева выдвинули четыре подразделения.

Михаил Корняков родился в 1974 году в Иркутске. В 1997 году окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов», в 2002 году окончил ИрНИТУ по специальности «Мировая экономика».

С 1997 работал в политехе в должности ассистента кафедры систем управления электромеханическим оборудованием горных предприятий. Автор 74 печатных трудов (две монографии, шесть учебно-методических пособий, 22 статей в центральных изданиях, 11 авторских свидетельств на патенты РФ, восемь свидетельств на программы для ЭВМ). Управленческий стаж составляет 12 лет. Доктор технических наук, доцент, член ученого совета.

Ранее сообщалось, что последний ректор ИРНИТУ Иван Головных в 2013 году стал фигурантом двух уголовных дел о превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ). Он обвинялся в незаконной передаче под коммерческую застройку федерального земельного участка площадью 3 га, находящегося в пользовании вуза, и незаконном получении премии в 3,5 млн рублей.