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15:09 (мск), источник: Югополис

Крымский район Кубани возглавил Сергей Лесь

Выборы главы состоялись 9 июня на сессии районного Совета.

Сергей Лесь был избран на должность главы из трех предложенных конкурсной комиссии кандидатур.

С декабря 2015 года он исполнял обязанности главы муниципального образования. Это случилось после того, как предыдущий глава Крымского района Анатолий Разумеев стал фигурантом уголовного дела. Как сообщал «Югополис», глава Крымского района был заключен под домашний арест по подозрению в превышении должностных полномочий. Тем не менее, тогда местные депутаты отказались увольнять задержанного следователями Разумеева, поскольку не нашли в его деятельности коррупционной составляющей.

По версии следствия, в июне 2013 года чиновник подписал распоряжение о выделении денег для покупки продуктов питания для приемных администрации района. Между тем, продукты питания приобретались для иных нужд, что не является представительскими расходами и не предусмотрено законодательством.

С июля 2013 по декабрь 2014 года из бюджетных средств выделили свыше 560 тысяч рублей, которые были потрачены лишь на приемную главы администрации — для его личных нужд. Кроме того, по данным следствия, в 2011 году Разумеев необоснованно подписал постановление о предоставлении местному жителю земельного участка вдоль дороги Черный Ерик — Слободка, который находится на территории государственного природного заказника.

Отставка Разумеева с поста главы района состоялась только 19 января нынешнего года.

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