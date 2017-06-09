Генсек ООН поздравил Назарбаева

«Впервые за всю историю существования Шанхайской организации сотрудничества Генеральный секретарь ООН участвует в ее работе. Ваше участие совпало с историческим моментом для организации — принятием Индии и Пакистана в ряды ШОС. Таким образом, организация становится реальной политической силой не только регионального масштаба», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил, что Казахстан всегда поддерживал принципы деятельности и инициативы ООН.

«Вы знаете, что Казахстан является лидером антиядерного движения, и 29 августа объявлен ООН Международным днем действий против ядерных испытаний. Мной учреждена премия Казахстана за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность. Первым лауреатом этой международной премии стал Король Иордании Абдалла II», — сказал Президент Казахстана.

Генеральный секретарь ООН поздравил Нурсултана Назарбаева с проведением саммита ШОС с учетом принятия двух новых членов — Индии и Пакистана.

«Сегодня я приехал на саммит с четким пониманием и осознанием того, что ШОС постепенно становится центром гравитации во всем мире. Данная организация, на мой взгляд, выступает важной основой сегодняшнего миропорядка. Полагаю, что у Индии и Пакистана на этой площадке появятся дополнительные возможности для конструктивного диалога», — сказал Гутерриш.