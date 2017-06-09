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14:00 (мск), источник: Калининград.Ru

Федеральным инспектором по Калининградской области стал экс-сотрудник ФСБ

Новым главным федеральным инспектором по Калининградской области назначен экс-сотрудник ФСБ Сергей Елисеев. Официальное представление прошло в пятницу, 9 июня.

С ноября 2016 года он работал заместителем руководителя аппарата регионального правительства. Елисеев приехал в Калининград из Вологды, где с 2014 по 2016 годы был помощником и заместителем главы города. С 1993 по 2005 годы он проходил службу в органах ФСБ.

В правительстве области Елисеев курировал работу ЗАГСа, отдела бухгалтерского учёта и отчётности, а также представительства в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, в его задачи входила координация взаимодействия с управлениями федеральных органов исполнительной власти.

Сергей Елисеев имеет два высших образования. В 1993 году окончил Калмыцкий государственный университет, в 1998 году — Академию федеральной службы безопасности. Награждён орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» и медалью «За отвагу».

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