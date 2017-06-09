Аваков передал правоохранителям Херсона 75 квартир
Кроме квартир, полицейские получили автомобили.
Кроме квартир, полицейские получили автомобили.
В пятницу, 9 июня, министр внутренних дел Арсен Аваков передал для сотрудников МВД в Херсоне, полицейских и ветеранов АТО 75 квартир. Об этом он сообщил во время
«Мы сегодня сдаем 75 квартир для работников системы МВД, для полицейских, работников сервисных центров, ветеранов АТО. Хорошая традиция, что мы раз в году приезжаем в Херсон и сдаем по одному дому. Очень надеюсь, что в следующем году мы сдадим 2 дома: один для пограничников, второй для полицейских. Мы также передали сегодня автомобили для Нацполиции», — сказал Аваков.
В свою очередь, глава Национальной полиции Сергей Князев добавил, что автомобили можно будет использовать уже в ближайшие дни.
«Автомобили выйдут на работу
Напомним, что Авакову в Запорожской области продемонстрировали высокоскоростной штурмовой катер водной полиции.