Аваков передал правоохранителям Херсона 75 квартир

В пятницу, 9 июня, министр внутренних дел Арсен Аваков передал для сотрудников МВД в Херсоне, полицейских и ветеранов АТО 75 квартир. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал «112 Украина».

«Мы сегодня сдаем 75 квартир для работников системы МВД, для полицейских, работников сервисных центров, ветеранов АТО. Хорошая традиция, что мы раз в году приезжаем в Херсон и сдаем по одному дому. Очень надеюсь, что в следующем году мы сдадим 2 дома: один для пограничников, второй для полицейских. Мы также передали сегодня автомобили для Нацполиции», — сказал Аваков.

В свою очередь, глава Национальной полиции Сергей Князев добавил, что автомобили можно будет использовать уже в ближайшие дни.

«Автомобили выйдут на работу завтра-послезавтра. Они поедут не в столичный, не в областной центр, а поедут на окраины, которые крайне нуждаются в полицейской функции. Я думаю, 18 автомобилей для Херсонской области — это первый шаг, который даст возможность приезжать быстро и делать работу, на которую мы пришли добровольно», — отметил Князев.

Напомним, что Авакову в Запорожской области продемонстрировали высокоскоростной штурмовой катер водной полиции.