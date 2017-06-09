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13:06 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Польша ожидает рост потока украинцев на въезд после отмены виз

Официальный представитель Пограничной службы подпоручик Агнешка Голиас отметил, что в преддверии введения безвизового режима для граждан Украины польские пограничники проводят консультации со своими украинскими коллегами.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Варшава ожидает, что число украинцев, въезжающих в Польшу после введения безвиза, увеличится на 10%, сообщила РИА Новости официальный представитель Пограничной службы подпоручик Агнешка Голиас.

Решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз было опубликовано 22 мая в официальном вестнике ЕС, оно вступит в силу с 11 июня.

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«По нашим оценкам, визовая либерализация приведет к увеличению трафика примерно на 10%», — сказала Голиас.

При этом она считает, что предстоящая отмена шенгенских виз для граждан Украины не осложнит работу Пограничной службы. «С точки зрения Пограничной службы, решение об отмене визового режима для граждан Украины, имеющих биометрический паспорт, не повлечет существенных изменений в работе пограничников. Как и до сих пор, мы будем проверять, чтобы прибывающие в Польшу граждане Украины отвечали другим условиям въезда в Шенгенскую зону, определенным в Пограничном кодексе Шенгенской зоны и Законе от 12 декабря 2013 года об иностранцах, а процесс пограничного контроля сократится лишь на действия, связанные с проверкой визы», — сказала собеседница агентства.

Тем не менее, в преддверии введения безвизового режима для граждан Украины польские пограничники проводят консультации со своими украинскими коллегами. «Это является темой текущих переговоров на уровне отделений и филиалов Пограничной службы со своими коллегами с украинской стороны», — рассказала Голиас.

По ее данным, в 2016 году в Польшу въехали около 10 миллионов граждан Украины. При этом на 45% увеличилось количество украинцев, прибывающих в Польшу воздушным транспортом.

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