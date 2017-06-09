Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: у России не получится обойти Украину
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
В Раде оценили стоимость введения визового режима с Россией
Пенсии в России предложили платить иначе
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз
Илья Глинников выбрал победительницу шоу «Холостяк»
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
"Я что, такая страшная?": звезда 90-х Штурм обнажилась на пляже
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
42-летняя Рудковская устроила девичник перед венчанием (фото)
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
Опасного снайпера ВСУ ликвидировали пулеметом «Утес» - СМИ
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
10В тени красоты
10Последний звонок-2017 в России
12:53 (мск), источник: ТАСС

Мэй согласует с Елизаветой II вопрос формирования нового кабмина

ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправится в Букингемский дворец в 12:30 по местному времени (14:30 мск), чтобы встретиться с королевой Елизаветой II и согласовать с ней вопрос формирования нового британского правительства по итогам состоявшихся в четверг досрочных парламентских выборов.

Источник: AP 2017

Об этом сообщило агентство Press Association со ссылкой на пресс-секретаря правительства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Британские консерваторы лишились большинства в парламенте, но Мэй в отставку не собирается
Турецкие военные отправляются в Катар
Юнкер: защита ЕС больше не может осуществляться извне
Популярность Меркель достигла уровня 2015 года
Путин: ИГ готовит план по дестабилизации южных регионов России
Курс доллара на Московской бирже превысил 57 рублей
Каталония объявила дату референдума о независимости
Слуцкий назначен главным тренером английского футбольного клуба
Спорт
СМИ: Китайский клуб предложил «Реалу» €200 млн за Роналду По информации источника, руководство китайского клуба намерено на следующей неделе вылететь в Мадрид, чтобы встретиться с президентом «Реала»
Авто
В России начался выпуск нового внедорожника за 1 230 000 рублей В Михайловске Ставропольского края налажено производство китайских полноприводников DW Hower
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Толкалина и Макаров стали супругами в новом сериале: первые фото Актеры приступили к съемкам в комедийной мелодраме «Девочки не сдаются»
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Часы как декоративный элемент интерьера
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Папа уместил жизнь сына в три минуты Петербургский фотограф и блогер Леонид Баланев смонтировал видео, в котором показал проделанный его ребенком путь от рождения до окончания детского сада.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь