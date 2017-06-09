Мэй согласует с Елизаветой II вопрос формирования нового кабмина

ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправится в Букингемский дворец в 12:30 по местному времени (14:30 мск), чтобы встретиться с королевой Елизаветой II и согласовать с ней вопрос формирования нового британского правительства по итогам состоявшихся в четверг досрочных парламентских выборов.