Лидеры стран ШОС утвердили членство Индии и Пакистана в организации

На саммите были приняты решения о взносах Индии и Пакистана в связи с изменением их статуса в организации.

Лидеры утвердили доклады генерального секретаря ШОС и региональной антитеррористической структуры организации о деятельности за 2016 год.

Также подписаны Конвенция о противодействии экстремизму, заявление о борьбе с террором и Астанинская декларация.