Лидеры стран ШОС утвердили членство Индии и Пакистана в организации
АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Лидеры стран ШОС утвердили членство Индии и Пакистана в организации.
АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Лидеры стран ШОС утвердили членство Индии и Пакистана в организации.
На саммите были приняты решения о взносах Индии и Пакистана в связи с изменением их статуса в организации.
Лидеры утвердили доклады генерального секретаря ШОС и региональной антитеррористической структуры организации о деятельности за 2016 год.
Также подписаны Конвенция о противодействии экстремизму, заявление о борьбе с террором и Астанинская декларация.
Кроме того, в рамках заседания подписаны план совместных действий по реализации Программы сотрудничества