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12:51 (мск), источник: ТАСС

Лидеры стран ШОС утвердили членство Индии и Пакистана в организации

АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Лидеры стран ШОС утвердили членство Индии и Пакистана в организации.

На саммите были приняты решения о взносах Индии и Пакистана в связи с изменением их статуса в организации.

Лидеры утвердили доклады генерального секретаря ШОС и региональной антитеррористической структуры организации о деятельности за 2016 год.

Также подписаны Конвенция о противодействии экстремизму, заявление о борьбе с террором и Астанинская декларация.

Кроме того, в рамках заседания подписаны план совместных действий по реализации Программы сотрудничества стран-участниц ШОС в сфере туризма на 2017−2018 годы и меморандум о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Международным комитетом Красного креста.

Комментарии
1
Александр Моисеев
Индия и Пакистан не отстают друг-от-друга!
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