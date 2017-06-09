Глава минобрнауки Самарской области посетил пункт проведения экзамена

В 9.30 пункт проведения экзамена на базе школы № 175 г. о. Самара посетил министр образования и науки Самарской области Владимир Пылёв.

Министр рассказал о том, для участников с ограниченными возможностями здоровья открыто 8 пунктов проведения экзамена (ППЭ) на дому. Для этих ребят будут созданы все необходимые условия, одна участница будет сдавать экзамен с использованием шрифта Брайля.

Всего в регионе экзамен сдают 12191 человек, для которых открыто 89 ППЭ.

В 30 ППЭ КИМы будут распечатываться в присутствии участников, а в 19 ППЭ будет организовано сканирование экзаменационных материалов сразу после завершения экзамена.

Представитель корпуса общественных наблюдателей Инна Лукашина отметила высокую подготовку и организацию на данном пункте проведения экзамена, соблюдение правил и полную готовность к старту процедуры.

На протяжении всей экзаменационной сессии в Самарской области работает Ситуационный информационный центр, из которого ведется онлайн наблюдение за соблюдением порядка проведения экзаменов. Во всех ППЭ присутствуют общественные наблюдатели.

Результаты экзамена по русскому языку ребята смогут получить 24 июня (в соответствии с графиком, утвержденным Рособрнадзором).