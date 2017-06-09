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13:54 (мск), источник: Noi.md

Додон уехал с семьей на море

Глава государства Игорь Додон уехал вчера вместе со своей семьей в Анталию, Турция, информирует NOI.md.

Источник: Noi.md

Чиновник уточнил, что отпуск будет краткосрочным, поскольку у него очень насыщенная повестка дня на последующий период.

«Во избежание спекуляций. Я приехал в Анталию и скоро вернусь назад. Я привез семью отдохнуть на море. Пока у меня нет времени на отдых. Есть много вопросов в повестке дня президента на последующие дни, недели, месяцы», — отметил Додон.

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