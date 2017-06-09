Додон уехал с семьей на море

Чиновник уточнил, что отпуск будет краткосрочным, поскольку у него очень насыщенная повестка дня на последующий период.

«Во избежание спекуляций. Я приехал в Анталию и скоро вернусь назад. Я привез семью отдохнуть на море. Пока у меня нет времени на отдых. Есть много вопросов в повестке дня президента на последующие дни, недели, месяцы», — отметил Додон.