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13:09 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Каталония стремится стать республикой

«Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?» Именно такой вопрос будет вынесен на референдум, который должен будет пройти 1 октября.

Источник: AP 2017

Формулировку вопроса и дату голосования обнародовал в пятницу глава автономной области Карлес Пучдемон. Он отметил, что готов к диалогу с Мадридом, но тот факт, что референдум состоится, не обсуждается.

«Правительство 18 раз отказывало каталонцам в праве определять свое будущее, оно нарушало базовые демократические права», — возмутился господин Пучдемон. Свою речь он закончил восклицанием «Да здравствует Каталония!».

Напомним, что предыдущая попытка провести референдум предпринималась каталонцами 9 ноября 2014 года. Однако голосование было заблокировано Конституционным судом Испании. В итоге каталонцы решили поменять формат голосования, назвав его неофициальным опросом. Вопрос и дата голосования остались прежними, но всю организацию, по словам властей Каталонии, взяли на себя не имеющие к ним отношения волонтеры. В итоге почти 81% участников опроса высказались за независимость. Однако стоит учитывать, что явка составила 37%.

В этот раз, по данным испанских СМИ, каталонские власти готовы жестче отстаивать свою позицию, в частности, они могут в одностороннем порядке объявить о независимости, если все переговоры с Мадридом завершатся провалом.

Ранее газета El Pais сообщила: каталонцы разработали законопроект о «юридическом переходе», который должен будет на время заменить конституцию Испании. Переходный период, в течение которого будет формироваться новая «парламентская республика Каталония», должен занять два месяца. В попавшем в распоряжение журналистов документе записано, какие испанские законы останутся в силе, какой будет судьба госсобственности Испании, как изменится статус чиновников и так далее.

Особо отмечается, что после обретения независимости Каталония должна остаться членом Евросоюза. Тогда премьер Испании Мариано Рахой заявил о «недопустимом шантаже, какого в Испании давно не видели», и попытке властей Каталонии «ликвидировать более чем 500 лет национального суверенитета».

По данным майского опроса компании Metroscopia, проведенного по заказу El Pais, 61% каталонцев выступает против одностороннего объявления независимости, если Мадрид все-таки не разрешит референдум. При этом лишь 34% опрошенных считают, что обретение независимости уже близко (в 2014 году таковых было 43%). На последних региональных выборах в Каталонии партии, выступающие за независимость, набрали в общей сложности 47,8% голосов.

Павел Тарасенко

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