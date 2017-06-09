Каталония стремится стать республикой
«Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?» Именно такой вопрос будет вынесен на референдум, который должен будет пройти 1 октября.
«Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?» Именно такой вопрос будет вынесен на референдум, который должен будет пройти 1 октября.
Формулировку вопроса и дату голосования обнародовал в пятницу глава автономной области Карлес Пучдемон. Он отметил, что готов к диалогу с Мадридом, но тот факт, что референдум состоится, не обсуждается.
«Правительство 18 раз отказывало каталонцам в праве определять свое будущее, оно нарушало базовые демократические права», — возмутился господин Пучдемон. Свою речь он закончил восклицанием «Да здравствует Каталония!».
Напомним, что предыдущая попытка провести референдум предпринималась каталонцами 9 ноября 2014 года. Однако голосование было заблокировано Конституционным судом Испании. В итоге каталонцы решили поменять формат голосования, назвав его неофициальным опросом. Вопрос и дата голосования остались прежними, но всю организацию, по словам властей Каталонии, взяли на себя не имеющие к ним отношения волонтеры. В итоге почти 81% участников опроса высказались за независимость. Однако стоит учитывать, что явка составила 37%.
Ранее газета El Pais сообщила: каталонцы разработали законопроект о «юридическом переходе», который должен будет на время заменить конституцию Испании. Переходный период, в течение которого будет формироваться новая «парламентская республика Каталония», должен занять два месяца. В попавшем в распоряжение журналистов документе записано, какие испанские законы останутся в силе, какой будет судьба госсобственности Испании, как изменится статус чиновников и так далее.
Особо отмечается, что после обретения независимости Каталония должна остаться членом Евросоюза. Тогда премьер Испании Мариано Рахой заявил о «недопустимом шантаже, какого в Испании давно не видели», и попытке властей Каталонии «ликвидировать более чем 500 лет национального суверенитета».
По данным майского опроса компании Metroscopia, проведенного по заказу El Pais, 61% каталонцев выступает против одностороннего объявления независимости, если Мадрид
Павел Тарасенко