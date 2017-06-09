Каталония стремится стать республикой

Формулировку вопроса и дату голосования обнародовал в пятницу глава автономной области Карлес Пучдемон. Он отметил, что готов к диалогу с Мадридом, но тот факт, что референдум состоится, не обсуждается.

«Правительство 18 раз отказывало каталонцам в праве определять свое будущее, оно нарушало базовые демократические права», — возмутился господин Пучдемон. Свою речь он закончил восклицанием «Да здравствует Каталония!».

Напомним, что предыдущая попытка провести референдум предпринималась каталонцами 9 ноября 2014 года. Однако голосование было заблокировано Конституционным судом Испании. В итоге каталонцы решили поменять формат голосования, назвав его неофициальным опросом. Вопрос и дата голосования остались прежними, но всю организацию, по словам властей Каталонии, взяли на себя не имеющие к ним отношения волонтеры. В итоге почти 81% участников опроса высказались за независимость. Однако стоит учитывать, что явка составила 37%.