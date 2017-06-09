Историческое решение принято в Астане главами государств — членов ШОС

Одним из ключевых событий проходящего в Астане заседания Совета Шанхайской организации сотрудничества стало присоединение к организации Индии и Пакистана. До сегодняшнего дня эти республики имели статус государств — наблюдателей при ШОС.

«В Астане состоялось историческое событие для нашей организации. Мы приняли двух новых членов, выполнивших все процедурные обязательства для вступления в нашу организацию — Республику Индия и Исламскую Республику Пакистан. Таким образом Шанхайская организация сотрудничества де-факто стала фактором мировой политики, мировой экономики, включая в свой состав основной состав населения нашей планеты и огромный вклад в экономику земли», — объявил Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана от своего имени и от имени членов ШОС поздравил Индию и Пакистан с вхождением в состав Совета.

«А народы ваших стран в качестве полноправного государства — члена. Уверен, что это замечательное событие откроет новую эру в развитии Шанхайской организации, значительно расширит ее потенциал, укрепит международный авторитет ШОС», — обратился к участникам Астанинского саммита Президент Казахстана.

Отметим, сегодня в ходе заседания глав государств — членов ШОС Президент Казахстана отметил ключевые направления в работе организации. Нурсултан Назарбаев считает важным уделить особое внимание вопросу продвижения экономической кооперации в рамках Шанхайской организации.