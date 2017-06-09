На Украине задержали судно под флагом Молдовы

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Украинские пограничники совместно с полицией задержали судно «Bospor» под флагом Молдовы, на котором переправляли моряков в Крым. Об этом сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

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«В Одесской области пограничники совместно с полицией задержали судно, на котором незаконно переправляли людей в Крым», — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

По данным погранслужбы, предварительная сума оценки арестованного имущества составляет около 44,5 миллиона гривен (около 1,7 миллиона долларов по курсу Нацбанка).

«В течение 2015−2017 годов нарушители, с использованием судов заграничного следования, осуществляли незаконную переправку моряков через закрытые пункты пропуска в Крым», — говорится в сообщении.

Также было установлено, что за этот период с помощью судна переправили через границу около 100 жителей Одесской и Херсонской области.