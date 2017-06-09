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14:13 (мск), источник: Коммерсантъ

В Прикамье началось выдвижение кандидатов в губернаторы региона

В Пермском крае начался период выдвижения кандидатов в губернаторы, который продлится до 29 июня.

Источник: Reuters

Претенденты на пост главы региона могут быть выдвинуты только политическими партиями и для регистрации обязаны представить в свою поддержку подписи 6% от количества муниципальных глав и депутатов, избранных на прямых выборах.

Как сообщает пресс-служба избирательной комиссии Пермского края, комиссия провела заседание, на котором был принят ряд документов по выборам губернатора Пермского края. Установлено количество необходимых подписей избранных глав и депутатов представительных органов муниципальных образований, представляемых кандидатом в свою поддержку — 234, из них не менее 51 подпись должна принадлежать главам и депутатам муниципальных районов (городских округов). В соответствии с федеральным законодательством они должны быть собраны в ¾ всех муниципалитетов. Установлена предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда при проведении выборов губернатора Пермского края 10 сентября 2017 года, которая не может превышать 103 641 100,00 руб., из них собственные средства кандидата — не более 10 364 110,00 руб.

С 21 июля по 26 июля продлится период сдачи документов на регистрацию, с 12 августа начнется период агитации зарегистрированных кандидатов на выборы губернатора Пермского края в СМИ.

Ъ-Online.

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