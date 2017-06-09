В Прикамье началось выдвижение кандидатов в губернаторы региона
В Пермском крае начался период выдвижения кандидатов в губернаторы, который продлится до 29 июня.
В Пермском крае начался период выдвижения кандидатов в губернаторы, который продлится до 29 июня.
Претенденты на пост главы региона могут быть выдвинуты только политическими партиями и для регистрации обязаны представить в свою поддержку подписи 6% от количества муниципальных глав и депутатов, избранных на прямых выборах.
Как сообщает
С 21 июля по 26 июля продлится период сдачи документов на регистрацию, с 12 августа начнется период агитации зарегистрированных кандидатов на выборы губернатора Пермского края в СМИ.