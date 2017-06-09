Нового главу Нижнего Новгорода выберут на заседании 21 июня

Нового главу Нижнего Новгорода выберут 21 июня, сообщает пресс-служба Городской думы.

С докладом выступит Елизавета Солонченко, исполняющая полномочия главы Нижнего Новгорода. Вопрос об избрании нового руководителя города стоит на повестке заседания первым.

Напомним, что 24 мая на заседании городского парламента приняли отставку прежнего главы города Ивана Карнилина. Депутаты выдвинули на эту должность кандидатуру Елизаветы Солонченко. В свою очередь она попросила отложить вопрос о назначении главы города для проведения всех необходимых процедур.