Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Севастополь содрогнулся от мощного взрыва мины
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Страна, где пенсию платят госслужащим, а остальных содержат дети
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
Оливер Стоун назвал подходящих на роль Путина актеров
Брэд Питт и Тильда Суинтон на премьере фильма «Окча»
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
"Я что, такая страшная?": звезда 90-х Штурм обнажилась на пляже
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
42-летняя Рудковская устроила девичник перед венчанием (фото)
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
Опасного снайпера ВСУ ликвидировали пулеметом «Утес» - СМИ
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
9Теракт в Манчестере
14:14 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нового главу Нижнего Новгорода выберут на заседании 21 июня

Вопрос вынесен на повестку заседания первым.

Нового главу Нижнего Новгорода выберут 21 июня, сообщает пресс-служба Городской думы.

С докладом выступит Елизавета Солонченко, исполняющая полномочия главы Нижнего Новгорода. Вопрос об избрании нового руководителя города стоит на повестке заседания первым.

Напомним, что 24 мая на заседании городского парламента приняли отставку прежнего главы города Ивана Карнилина. Депутаты выдвинули на эту должность кандидатуру Елизаветы Солонченко. В свою очередь она попросила отложить вопрос о назначении главы города для проведения всех необходимых процедур.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Выбирать профессию надо с начальной школы». Психолог о профориентации
Суд Брюсселя снял арест с российского имущества в Бельгии
Юнкер: защита ЕС больше не может осуществляться извне
Популярность Меркель достигла уровня 2015 года
Путин: ИГ готовит план по дестабилизации южных регионов России
Мария Захарова провела брифинг на фоне пресс-волла с опечаткой
В Москве скончался «отец МКС» Анатолий Киселев
Слуцкий назначен главным тренером английского футбольного клуба
Спорт
СМИ: Китайский клуб предложил «Реалу» €200 млн за Роналду По информации источника, руководство китайского клуба намерено на следующей неделе вылететь в Мадрид, чтобы встретиться с президентом «Реала»
Авто
В России начался выпуск нового внедорожника за 1 230 000 рублей В Михайловске Ставропольского края налажено производство китайских полноприводников DW Hower
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Оливер Стоун назвал подходящих на роль Путина актеров Режиссер фильма «Интервью с Путиным» рассказал, каким увидел президента РФ
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Папа уместил жизнь сына в три минуты Петербургский фотограф и блогер Леонид Баланев смонтировал видео, в котором показал проделанный его ребенком путь от рождения до окончания детского сада.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь