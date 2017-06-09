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14:09 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Кандидатов на пост свердловского губернатора отправляют на село

За автографами депутатов.

Источник: УралИнформБюро

Претендентам на кресло главы Среднего Урала придется налаживать диалог с депутатами сельских поселений. В числе необходимых для преодоления муниципального фильтра подписей 18−19 должны быть поставлены народными избранниками муниципалитетов такого уровня, пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе областного избиркома.

Оставшиеся автографы (от 108 до 113) можно собирать по муниципальным районам и городским округам. При этом кандидатам нужно «задружиться» с депутатами как минимум 55 территорий.

Губернаторская кампания официально стартовала 9 июня. 10 числа конференции, на которых будут представлены кандидаты на пост главы региона, проведут «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Зеленые», 11 числа — «Справедливая Россия».

Выборы губернатора Свердловской области состоятся 10 сентября.

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