Михаил Бабич вручил госнаграды двум жителям Башкирии
Полномочный представитель Президента России Михаил Бабич вручил государственные награды жителям Приволжского федерального округа.
Полномочный представитель Президента России Михаил Бабич вручил государственные награды жителям Приволжского федерального округа.
В Нижний Новгород на торжественную церемонию приехали представители самых разных профессий — педагоги, врачи, руководители предприятий и организаций, а также многодетные родители. Полномочный представитель поблагодарил всех, кто трудится на земле, обеспечивает производство отечественной продукции. Механизатор Игорь Иванов из Бижбулякского района и сыродел Зоя Семенова из Белебея были награждены орденами Дружбы. После официальной церемонии гости пообщались с Михаилом Бабичем в неформальной обстановке, поделились своими впечатлениями, обменялись мнениями о своей работе и о жизни в регионах округа.