Михаил Бабич вручил госнаграды двум жителям Башкирии

В Нижний Новгород на торжественную церемонию приехали представители самых разных профессий — педагоги, врачи, руководители предприятий и организаций, а также многодетные родители. Полномочный представитель поблагодарил всех, кто трудится на земле, обеспечивает производство отечественной продукции. Механизатор Игорь Иванов из Бижбулякского района и сыродел Зоя Семенова из Белебея были награждены орденами Дружбы. После официальной церемонии гости пообщались с Михаилом Бабичем в неформальной обстановке, поделились своими впечатлениями, обменялись мнениями о своей работе и о жизни в регионах округа.