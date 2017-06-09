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14:08 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Михаил Бабич вручил госнаграды двум жителям Башкирии

Полномочный представитель Президента России Михаил Бабич вручил государственные награды жителям Приволжского федерального округа.

Источник: ГТРК Башкортостан

В Нижний Новгород на торжественную церемонию приехали представители самых разных профессий — педагоги, врачи, руководители предприятий и организаций, а также многодетные родители. Полномочный представитель поблагодарил всех, кто трудится на земле, обеспечивает производство отечественной продукции. Механизатор Игорь Иванов из Бижбулякского района и сыродел Зоя Семенова из Белебея были награждены орденами Дружбы. После официальной церемонии гости пообщались с Михаилом Бабичем в неформальной обстановке, поделились своими впечатлениями, обменялись мнениями о своей работе и о жизни в регионах округа.

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