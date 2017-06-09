Воронин и Лянкэ устроили словесную перепалку в парламенте

Лидер ПКРМ заметил, что место главы народных-европейцев не в президиуме парламента, а в тюрьме рядом с Владом Филатом. В ответ Лянкэ напомнил Воронину, что до избрания президентом тот был человеком небогатым, а оставил пост главы государства, владея целым состоянием.

«Хочу поздравить Лянкэ с важной должностью вице-спикера. И теми 11 миллиардами, которые при его посредничестве украли из Banca de Economii. Господин Канду, его место не возле вас. Его место там, где сегодня находится Филат», — сказал депутат ПКРМ Владимир Воронин.

«Хочется поблагодарить товарища Воронина за постоянное внимание, которое он мне оказывает с 2009 года и по сей день. В 2009-ом я пришел в политику, руководствуясь определенными приоритетами, и в 2014-ом ушел с поста премьер-министра, не изменив им. А вы в 2001-м явились на “Москвиче”, а ушли с целым автопарком, домами и миллионными тратами ваших детей», — отметил вице-председатель парламента Юрий Лянкэ.