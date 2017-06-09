Лукашенко в Астане прокомментировал противостояние ряда стран

«В условиях усиливающихся региональных конфликтов особую ценность приобретает процесс сближения стран ШОС, представляющих около половины планеты. В этой связи я хотел бы обратить ваше внимание на недавнее предостережение всей планете, всему миру президента России о неком гипотетическом столкновении США и РФ. Отвечая на вопрос журналистов, он сказал, что никто в результате столкновения не сможет пережить этого столкновения. Так вот: особенность ШОС сегодня состоит в том, что при желании всех членов ШОС никто, нигде и никогда не сможет дестабилизировать обстановку», — сказал Лукашенко в ходе заседания Совета глав государств ШОС.

По его мнению, сплочённость и единство являются ключевым фактором противостояния современным вызовам и угрозам, включая терроризм, экстремизм, организованную преступность.

«Свидетельством укрепления авторитета ШОС, в том числе его экономического измерения, является увеличение числа стран, поддерживающих Шанхайский дух равноправного взаимовыгодного и мирного сосуществования народов. Два мощнейших государства — Индия и Пакистан — становятся её полноправными членами. Это важнейший результат, смею добавить, это мужественный и ответственный шаг нашей организации. Не буду скрывать, есть определённые проблемы в отношении между этими прекрасными мощнейшими государствами. И то, что мы сегодня их приняли в состав Шанхайской организации сотрудничества, говорит о том, что вы просто ответственные люди. Тем самым вы взяли на себя ответственность за решение и этих проблем. И я уверен, что будучи членами ШОС, Индия и Пакистан не просто приблизятся к решению неких проблем, но они решат эти проблемы», — считает он.

По словам Лукашенко, ШОС сегодня нельзя проигнорировать ни по одному вопросу в повестке дня мирового развития.

«Сегодняшнее заявление Си Цзиньпина, что Китай будет содействовать развитию государств не только ШОС, но и по периметру Шанхайской организации, как раз очень важен для решения вот этой страшной проблемы нелегальной миграции, которая ведёт к глобальному терроризму. Убеждён, что упрощение экономического измерения ШОС будет содействовать решению этого непростого вопроса», — отметил президент Беларуси.

Он подчеркнул, что являясь крупным производителем пищевой продукции, Беларусь последовательно выступает за снятие искусственных барьеров в торговом сотрудничестве стран ШОС.

«Мы в конце-концов должны накормить свои народы, которые объединены в этой организации. Также придаём большое значение устранению препятствий для движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы в Евразии. Решив эту проблему, мы сделаем так, что мир вообще перестанет о ней говорить, потому что Евразийский континент — это основной континент нашей планеты», — сказал он.

На саммите в Астане объявлено, что Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС. Главной причиной конфликта между этими странами является спор вокруг принадлежности региона Кашмир. По итогам войны 1947−1949 годов Индия получила контроль над примерно 2/3 территории региона, остальная часть отошла Пакистану. Кашмирский конфликт привёл к возникновению напряжённости в отношениях между двумя странами, которая сохраняется до сих пор.