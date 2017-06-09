Виктор Назаров: Китай купил у Омской области древесины на 600 тысяч долларов

Губернатор Омской области Виктор Назаров на II Форуме социальных инноваций сделал громкое заявление федеральному СМИ. Он заявил, что объем поставок леса в Китай вырос на 58,4 процентов в 2016 году. Это 600 тысяч долларов.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Мы предлагаем китайским инвесторам площадки под переработку лесной продукции. Одно такое совместное предприятие по лесопереработке уже есть. Результатом развития таких отношений стало увеличение объемов поставок лесоматериалов и изделий из них на китайский рынок. За 2016 год они выросли на 58,4% и составили около 600 тысяч долларов.

Также глава Омской области признался, что китайские делегации несколько раз осматривали предложенные им площадки под лесозаготовительный бизнес. Но официального ответа пока не поступало.

Губернатор добавил, что для этой цели даже учрежден лесопромышленный кластер. Благо, в регионе есть 13 миллионов кубометров деловой древесины.