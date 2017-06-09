В Украине введут новые воинские звания, как в армии НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления коммуникаций и прессы министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк.

Министерство обороны Украины разработало законопроект, который предусматривает повышение роли сержантского и старшинского состава ВСУ в соответствии со стандартами НАТО.

По ее словам, сейчас на рассмотрении в Администрации президента, Верховной Раде и Кабинете министров находится 26 проектов нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию реформ в сфере обороны.

«В частности, планируется к рассмотрению в парламенте проект закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно воинских званий военнослужащих”. Он призван повысить роль сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины в обучении, воспитании, подготовке личного состава и выполнении задач по назначению в соответствии со стандартами НАТО. Документ предусматривает установление новых воинских званий сержантского и старшинского состава», — отметила Гаврилюк.

Она также пояснила, что это такие новые армейские воинские звания, как «штаб-сержант», «мастер-сержант», «старший мастер-сержант», «главный мастер-сержант», а также корабельные воинские звания: «штаб-старшина», «мастер-старшина», «старший мастер-старшина» и «главный мастер-старшина».

С этой целью законопроектом вносятся изменения в закон Украины «О воинской обязанности и военной службе», устав внутренней службы и дисциплинарный устав ВСУ.