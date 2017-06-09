Мэр Иркутска избран вице-президентом Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Вице-президентом Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) избран мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Такое решение принято на XXXIV отчетно-выборном Общем собрании АСДГ. Президентом Ассоциации переизбран мэр Хабаровска Александр Соколов. Должность первого вице-президента АСДГ занял Эдхам Акбулатов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.

«Общее собрание АСДГ состоялось 9 июня в Новосибирске. На нем подвели итоги деятельности Ассоциации в 2016 году и обсудили направления и планы работы АСДГ на перспективу», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, Дмитрий Бердников принял участие в конференции руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока «Современная ситуация в местном самоуправлении России и задачи АСДГ». В рамках конференции состоялась дискуссия о совершенствовании законодательной базы местного самоуправления, были рассмотрены вопросы, касающиеся стратегий социально-экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности муниципальных образований региона.

Также члены АСДГ обсудили тему формирования и исполнения муниципальных бюджетов в 2015—2017 годах и обменялись мнениями по совершенствованию работы муниципалитетов с населением и местными структурами гражданского общества. К участию в работе конференции были приглашены представители правительства, палат Федерального собрания, руководители муниципалитетов России, общероссийских и межрегиональных Ассоциаций и Союзов муниципальных образований, эксперты в области местного самоуправления и развития городов.

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