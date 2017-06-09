Следком обжалует решение об отмене уголовного дела в отношении Кузнецова
Следователи обжалуют решение прокуратуры РТ об отмене уголовного дела в отношении заместителя руководителя исполкома Ивана Кузнецова, сообщает
Следователи обжалуют решение прокуратуры РТ об отмене уголовного дела в отношении заместителя руководителя исполкома Ивана Кузнецова, сообщает
Напомним, 8 июня первый заместитель прокурора РТ Сергей Старостин отменил уголовное дело в отношении Ивана Кузнецов.
«В ходе проверки следователи не установили достаточных данных, свидетельствующих о наличии в действиях Кузнецова, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч. 5 290 УК РФ (покушение на получение взятки)», — отметили в прокуратуре РТ.