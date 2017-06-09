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15:17 (мск), источник: АиФ Казань

Следком обжалует решение об отмене уголовного дела в отношении Кузнецова

Следователи обжалуют решение прокуратуры РТ об отмене уголовного дела в отношении заместителя руководителя исполкома Ивана Кузнецова, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Источник: Аргументы и факты

Напомним, 8 июня первый заместитель прокурора РТ Сергей Старостин отменил уголовное дело в отношении Ивана Кузнецов.

«В ходе проверки следователи не установили достаточных данных, свидетельствующих о наличии в действиях Кузнецова, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч. 5 290 УК РФ (покушение на получение взятки)», — отметили в прокуратуре РТ.

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