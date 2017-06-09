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15:09 (мск), источник: УНИАН

Порошенко: Украине рано подавать заявку на членство в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко считает преждевременной подачу заявки на членство Украины в НАТО, поскольку критерии для того, чтобы претендовать на членство в Альянсе чрезвычайно высокие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте сегодня в Харькове.

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«Конечно, я как президент страны должен заботиться о безопасности государства. Хочу сказать, что у нас впереди очень много работы, поскольку критерии для того, чтобы претендовать на членство в НАТО чрезвычайно высокие», — заявил он.

Президент добавил, что эти критерии почти совпадают с критериями для членства в ЕС.

Как сообщал УНИАН, Рада определила вступление в НАТО целью внешней политики Украины. Основными принципами внешней политики является углубление сотрудничества с Североатлантическим альянсом с целью обретения членства в этой организации.

В НАТО приняли к сведению решение Верховной Рады относительно членства в альянсе. В альянсе отметили, что сотрудничество НАТО с Украиной являются «важной частью вклада НАТО в проектирование стабильности в Евро-Атлантике и за ее пределами».

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