Порошенко: Украине рано подавать заявку на членство в НАТО
Президент Украины Петр Порошенко считает преждевременной подачу заявки на членство Украины в НАТО, поскольку критерии для того, чтобы претендовать на членство в Альянсе чрезвычайно высокие.
Президент Украины Петр Порошенко считает преждевременной подачу заявки на членство Украины в НАТО, поскольку критерии для того, чтобы претендовать на членство в Альянсе чрезвычайно высокие.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на совместной
«Конечно, я как президент страны должен заботиться о безопасности государства. Хочу сказать, что у нас впереди очень много работы, поскольку критерии для того, чтобы претендовать на членство в НАТО чрезвычайно высокие», — заявил он.
Президент добавил, что эти критерии почти совпадают с критериями для членства в ЕС.
Как сообщал УНИАН, Рада определила вступление в НАТО целью внешней политики Украины. Основными принципами внешней политики является углубление сотрудничества с Североатлантическим альянсом с целью обретения членства в этой организации.
В НАТО приняли к сведению решение Верховной Рады относительно членства в альянсе. В альянсе отметили, что сотрудничество НАТО с Украиной являются «важной частью вклада НАТО в проектирование стабильности в