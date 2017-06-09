Порошенко: Украине рано подавать заявку на членство в НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте сегодня в Харькове.

В Украине введут новые воинские звания, как в армии НАТО

«Конечно, я как президент страны должен заботиться о безопасности государства. Хочу сказать, что у нас впереди очень много работы, поскольку критерии для того, чтобы претендовать на членство в НАТО чрезвычайно высокие», — заявил он.

Президент добавил, что эти критерии почти совпадают с критериями для членства в ЕС.

Как сообщал УНИАН, Рада определила вступление в НАТО целью внешней политики Украины. Основными принципами внешней политики является углубление сотрудничества с Североатлантическим альянсом с целью обретения членства в этой организации.