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15:12 (мск), источник: РИА Новости

В Брюсселе суд снял арест с российского имущества в Бельгии

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Суд Брюсселя снял все аресты с имущества российских компаний в Бельгии, рассказал РИА Новости глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков.

Источник: AP 2017

Решение суда коснулось, в том числе активов информагентств РИА Новости и ИТАР-ТАСС. Имущество находилось под арестом в рамках иска экс-акционеров ЮКОСа.

В июле 2014 года третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОС и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества. Позднее во Франции и Бельгии арестовали имущество, которое исполнители решения суда сочли российским.

В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение местного арбитража, пояснив, что дело не входит в его компетенцию. Осенью апелляционный суд Парижа снял арест со средств на французских счетах российских компаний.

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