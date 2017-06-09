В Брюсселе суд снял арест с российского имущества в Бельгии
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Суд Брюсселя снял все аресты с имущества российских компаний в Бельгии, рассказал РИА Новости глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Суд Брюсселя снял все аресты с имущества российских компаний в Бельгии, рассказал РИА Новости глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков.
Решение суда коснулось, в том числе активов информагентств РИА Новости и
В июле 2014 года третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОС и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение, но
В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение местного арбитража, пояснив, что дело не входит в его компетенцию. Осенью апелляционный суд Парижа снял арест со средств на французских счетах российских компаний.