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16:15 (мск), источник: 112.ua

Планируется увеличить мощности по печати биометрических паспортов вдвое, — Аваков

Спрос на биометрические загранпаспорта по мере приближения введения безвиза превышает ожидаемый.

Источник: 112.ua

Государственная миграционная служба выдает каждый день 20,5−21 тысячу биометрических загранпаспортов. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил сегодня, 9 июня, во время рабочей поездки в Херсонскую область, выступление с которой транслировал «112 Украина».

«По поводу биометрических паспортов. У нас каждый день выдается сейчас 20,5−21 тыс. паспортов, это абсолютные рекорды, и так устроен наш человек, что он по-другому не может, он все делает в последний момент и как в последний раз. Поэтому везде большие очереди. Они превышают объём, который мы ожидали в 1,5−2 раза, — заявил Аваков.

В понедельник-вторник премьер-министр проведет координационное совещание по этому вопросу.

«Мы постараемся увеличить мощности по печати паспортов. Но в любом случае хочу всех попросить — не торопитесь вы так. Это будет происходить до 11 июня и после 11 июня, и паспорта будут такие же качественные. Пользуйтесь больше электронными сервисами, записывайтесь в очереди. Все будет нормально», — отметил министр.

Европарламент 6 апреля проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС.

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