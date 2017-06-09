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15:19 (мск), источник: Tengrinews

Общественный совет при ЕНПФ хочет задать вопросы Келимбетову

Общественный совет при ЕНПФ пригласил на очередное заседание экс-главу Нацбанка Казахстана, а ныне председателя международного финансового центра «Астана» Кайрата Келимбетова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Отметим, на днях стало известно, что Келимбетов вошел в совет директоров ЕНПФ. Заседание состоится 23 июня.

«В связи изменением состава совета директоров АО “ЕНПФ” и возникшими вопросами населения, 09 июня Общественный совет большинством голосов принял решение пригласить нового члена Келимбетова Кайрата Нематовича на очередное заседание, которое состоится 23 июня 2017 года. Указанное приглашение направлено адресатам», — сообщил глава Общественного совета при ЕНПФ Евгений Сейпульник.

Помимо Келимбетова, в обновленный список совета директоров пенсионного фонда вошли заместитель председателя Нацбанка Дина Галиева, представитель единственного акционера Руслан Бекетаев, директор Департамента соцобеспечения и соцстрахования Министерства здравоохранения и социального развития Майраш Козжанова, независимый директор Бисенгали Таджияков, независимый директор Кадыржан Дамитов, управляющий партнер Global Sovereign Advisors Борис Борозан и председатель правления АО «ЕНПФ» Нурбиби Наурызбаева.

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