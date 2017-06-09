Общественный совет при ЕНПФ хочет задать вопросы Келимбетову
Общественный совет при ЕНПФ пригласил на очередное заседание
Общественный совет при ЕНПФ пригласил на очередное заседание
Отметим, на днях стало известно, что Келимбетов вошел в совет директоров ЕНПФ. Заседание состоится 23 июня.
«В связи изменением состава совета директоров АО “ЕНПФ” и возникшими вопросами населения, 09 июня Общественный совет большинством голосов принял решение пригласить нового члена Келимбетова Кайрата Нематовича на очередное заседание, которое состоится 23 июня 2017 года. Указанное приглашение направлено адресатам», — сообщил глава Общественного совета при ЕНПФ Евгений Сейпульник.
Помимо Келимбетова, в обновленный список совета директоров пенсионного фонда вошли заместитель председателя Нацбанка Дина Галиева, представитель единственного акционера Руслан Бекетаев, директор Департамента соцобеспечения и соцстрахования Министерства здравоохранения и социального развития Майраш Козжанова, независимый директор Бисенгали Таджияков, независимый директор Кадыржан Дамитов, управляющий партнер Global Sovereign Advisors Борис Борозан и председатель правления АО «ЕНПФ» Нурбиби Наурызбаева.