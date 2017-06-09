Мэй получила от королевы разрешение на формирование правительства

«Я только что была с визитом у Ее Величества Королевы, и сейчас я приступаю к формированию правительства — правительства, которое может обеспечить уверенность и которое поведет британцев вперед в критическое время для нашей страны», — сказала премьер-министр журналистам.

Ранее Мэй заявила, что не намерена уходить в отставку, несмотря на неблагоприятные результаты выборов. По предварительным данным, в результате внеочередного голосования консерватором не только не удалось укрепить собственные позиции, но они к тому же потеряли несколько мест в парламенте (по последним данным — 12).

По оценкам экспертов, которые приводит «Би-би-си», консерваторы получат 319 мандатов (из 650), лейбористы — 261, еще 35 достанутся Шотландской национальной партии, либеральным демократам — 12.

Консервативной партии Мэй не удалось получить абсолютное большинство мест в парламенте — 326 мест из 650 в палате общин. Таким образом, Великобританию ждет «подвешенный парламент».

Как отмечает «Би-би-си», вероятно, Мэй рассчитывает на поддержку Демократической юнионистской партии, которая, по предварительным данным, получит 10 мест в парламенте.

Не исключено, что Мэй не станет создавать коалицию, а будет сотрудничать с партиями меньшинства на менее формальной основе, чтобы сформировать правительство.