Суд в Бельгии отменил аресты российского имущества по иску экс-акционеров ЮКОСа
Москва. 9 июня. INTERFAX.RU — Суд в Бельгии отменил аресты, наложенные ранее в этой стране на российское имущество по иску
Москва. 9 июня. INTERFAX.RU — Суд в Бельгии отменил аресты, наложенные ранее в этой стране на российское имущество по иску
«Решением суда первой инстанции Брюсселя сняты все аресты российской собственности в Бельгии. Вся собственность (РФ — ИФ) освобождена, а также освобождена собственность, арестованная по ошибке — (филиалы российских информационных агентств — ИФ)
«Это принципиальная победа российской стороны. Мы полностью освободили все российские активы», — подчеркнул юрист.
Иски бывших акционеров
В 2005 году дочерние компании Group Menatep Limited — Hulley Enterprises (Кипр) и Yukos Universal Limited (о. Мэн), которые владели суммарно 51% ЮКОСа, подали иск к России в суд Гааги с требованием взыскать ущерб на сумму $28,3 млрд. Общая сумма претензий к РФ с учетом иска пенсионного фонда ЮКОСа Veteran Petroleum Ltd. составляла $33,1 млрд. В последствии сумма компенсации повышалась.
В июле 2014 года гаагский арбитраж удовлетворил иски упомянутых компаний и обязал Россию выплатить $50 млрд. В ноябре 2014 года Россия подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений. Тем не менее, в
20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги отменил арбитражные решения. При этом, по словам Кондакова, Окружной суд удовлетворил ходатайство России на основании одного из шести представленных аргументов, сочтя его убедительным и решив не тратить время на рассмотрение пяти остальных.
В конце июля прошлого года Кондаков сообщил, что защита истцов отозвала иски об аресте активов России, поданные в суды Германии и Индии.
Кондаков также выказал надежду, «что перед лицом вероятных проигрышей в судах других юрисдикций аналогичные решения, без откладывания дела в долгий ящик, будут приняты в США, Великобритании, Франции и Бельгии».
В конце сентября 2016 года
Позднее апелляционный суд Парижа отменил аресты французских активов трех российских федеральных государственных унитарных предприятий, наложенные по тем же искам.
В декабре стало известно, что суд в Швеции отказал бывшим акционерам ЮКОСа из Испании в жалобе на отмену решения по выплате им $2 млн в качестве компенсации.