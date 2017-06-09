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15:27 (мск), источник: Интерфакс

Суд в Бельгии отменил аресты российского имущества по иску экс-акционеров ЮКОСа

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU — Суд в Бельгии отменил аресты, наложенные ранее в этой стране на российское имущество по иску экс-акционеров ЮКОСа, сообщил «Интерфаксу» Андрей Кондаков — глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего интересы РФ в этом споре.

Источник: РИА "Новости"

«Решением суда первой инстанции Брюсселя сняты все аресты российской собственности в Бельгии. Вся собственность (РФ — ИФ) освобождена, а также освобождена собственность, арестованная по ошибке — (филиалы российских информационных агентств — ИФ) ИТАР-ТАСС и РИА-Новости», — сказал Кондаков в пятницу «Интерфаксу».

«Это принципиальная победа российской стороны. Мы полностью освободили все российские активы», — подчеркнул юрист.

Иски бывших акционеров

В 2005 году дочерние компании Group Menatep Limited — Hulley Enterprises (Кипр) и Yukos Universal Limited (о. Мэн), которые владели суммарно 51% ЮКОСа, подали иск к России в суд Гааги с требованием взыскать ущерб на сумму $28,3 млрд. Общая сумма претензий к РФ с учетом иска пенсионного фонда ЮКОСа Veteran Petroleum Ltd. составляла $33,1 млрд. В последствии сумма компенсации повышалась.

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В июле 2014 года гаагский арбитраж удовлетворил иски упомянутых компаний и обязал Россию выплатить $50 млрд. В ноябре 2014 года Россия подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений. Тем не менее, в июне-августе 2015 года экс-акционеры ЮКОСа, не дожидаясь решения по жалобе РФ, начали процесс приведения в исполнение в судах США, Франции, Бельгии, Германии и Великобритании решения Гаагского суда.

20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги отменил арбитражные решения. При этом, по словам Кондакова, Окружной суд удовлетворил ходатайство России на основании одного из шести представленных аргументов, сочтя его убедительным и решив не тратить время на рассмотрение пяти остальных.

В конце июля прошлого года Кондаков сообщил, что защита истцов отозвала иски об аресте активов России, поданные в суды Германии и Индии.

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Кондаков также выказал надежду, «что перед лицом вероятных проигрышей в судах других юрисдикций аналогичные решения, без откладывания дела в долгий ящик, будут приняты в США, Великобритании, Франции и Бельгии».

В конце сентября 2016 года экс-акционеры ЮКОСа отказались от идеи арестовать строящийся российский духовно-культурный комплекс на набережной в Париже в рамках иска о выплатах компенсаций.

Позднее апелляционный суд Парижа отменил аресты французских активов трех российских федеральных государственных унитарных предприятий, наложенные по тем же искам.

В декабре стало известно, что суд в Швеции отказал бывшим акционерам ЮКОСа из Испании в жалобе на отмену решения по выплате им $2 млн в качестве компенсации.

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