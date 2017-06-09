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17:28 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде наградили лучших силовиков

9 июня руководители ГУ МВД России по Волгоградской области и регионального СУ СК РФ наградили лучших следователей, оперативников уголовного розыска и по контролю за оборотом наркотиков, сотрудников подразделения экономической безопасности.

Как сообщает ВДТВ, награды из рук генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко и генерал-лейтенанта юстиции Михаила Музраева получили сотрудники, отличившиеся при раскрытии резонансных преступлений.

В частности, речь идет о правоохранителях, благодаря которым были задержаны подозреваемые в похищении несовершеннолетнего ребенка, совершенного в Ростовской области, сотрудники, вызволившие из плена волгоградского предпринимателя, а также раскрывшие масштабные хищения денег у страховых компаний и уклонение от уплаты налогов.

Выступая перед собравшимися, руководители ведомств в очередной раз подчеркнули значимость и результативность совместной работы, вручили благодарности, ценные подарки и денежные премии отличившимся сотрудникам.

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