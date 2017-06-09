В Волгограде наградили лучших силовиков

Как сообщает ВДТВ, награды из рук генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко и генерал-лейтенанта юстиции Михаила Музраева получили сотрудники, отличившиеся при раскрытии резонансных преступлений.

В частности, речь идет о правоохранителях, благодаря которым были задержаны подозреваемые в похищении несовершеннолетнего ребенка, совершенного в Ростовской области, сотрудники, вызволившие из плена волгоградского предпринимателя, а также раскрывшие масштабные хищения денег у страховых компаний и уклонение от уплаты налогов.

Выступая перед собравшимися, руководители ведомств в очередной раз подчеркнули значимость и результативность совместной работы, вручили благодарности, ценные подарки и денежные премии отличившимся сотрудникам.