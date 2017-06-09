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16:26 (мск), источник: Informburo.kz

Прокуроры Алматинской области начали принимать людей в шатрах

Сотрудники прокуратуры Алматинской области придумали, как стать к народу ближе. Они установили возле здания шатры, в которых организовали общественный приём всех желающих граждан.

Однако не все оценили старания прокуроров. Местные жители рассказали, что вначале приняли «фишку» от надзорного органа за шатры летнего кафе.

«Я удивилась, что у прокуратуры стоят шатры, похоже на летнее кафе. Пришла в шок, подумала: вот уже возле прокуратуры стали тои делать. Ближе подошла, а оказывается, консультации дают желающим», — говорит жительница посёлка Балпык Би Наталья Павленко.

Её спутница Индира Болекова посетовала на то, что правоохранители сначала закрылись от народа металлическими турникетами, охраной и жёсткой пропускной системой, а теперь добиваются доверия людей белыми шатрами.

В пресс-службе ведомства сообщают, что таким нестандартным подходом прокуроры действительно планируют поднять уровень доверия граждан к правоохранительным органам.

«Такие мероприятия по улучшению имиджа прокуратуры и налаживанию доверительных отношений с гражданами мы будем проводить регулярно. Сегодня каждый обратившийся гражданин получил юридическую помощь, консультацию и разъяснения норм законодательств», — сообщила официальный представитель прокуратуры региона Мадина Махамбетова.

«Я случайно увидела объявление в местной газете и пришла на приём. Многие вопросы удалось решить сразу на месте. А так пришлось бы записываться к ним заранее и ждать своей очереди», — рассказала Маржан Кадирбаева.

В прокуратуре сообщили, что за консультацией в этот день обратились порядка 30 человек.

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