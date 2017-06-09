Сергей Собянин вручил москвичам государственные награды и награды города Москвы

«Вы представляете разные профессии, но всех вас объединяет любовь к нашей стране, к нашему городу, то умение и таланты, которые вы реализуете в своей профессии. Хотел отметить наших замечательных врачей, присутствующих здесь, в зале, и представляющих огромный корпус медиков, которые спасают жизни тысяч москвичей, увеличивают среднюю продолжительность жизни. И сегодня она уже составляет не меньше 74 лет, что соответствует европейскому уровню», — сказал Сергей Собянин перед началом церемонии.

Жители столицы получили медали, ордена и знаки отличия. Государственные награды мэр Москвы вручил им от имени и по поручению президента России.

Он также отметил труд учителей. По его словам, школьное образование столицы заслужило признание не только в России, оно находится на международном уровне. Это в том числе и заслуга педагогов.

«Здесь собрались промышленники. Много было разговоров о том, что в Москве промышленные предприятия закрываются, выводятся из города. На самом деле в последние годы мы видим такой ренессанс промышленности: воссоздаются старые предприятия, реконструируются, создаются новые, появляются технопарки, технополисы», — рассказал Сергей Собянин. По его словам, Правительство Москвы оказывает поддержку предприятиям, чтобы сохранить рабочие места и получить новые высокотехнологичные производства.

Особые слова благодарности он сказал в адрес многодетных родителей: «Вы воспитываете поколение достойных москвичей, достойных граждан России, в руках которых будущее нашей страны».

Мэр Москвы также поздравил присутствующих в зале с приближающимся Днем России.