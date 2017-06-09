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18:32 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин вручил москвичам государственные награды и награды города Москвы

Награды получили многодетные родители, медики, учителя, работники культуры и другие жители Москвы.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Жители столицы получили медали, ордена и знаки отличия. Государственные награды мэр Москвы вручил им от имени и по поручению президента России.

«Вы представляете разные профессии, но всех вас объединяет любовь к нашей стране, к нашему городу, то умение и таланты, которые вы реализуете в своей профессии. Хотел отметить наших замечательных врачей, присутствующих здесь, в зале, и представляющих огромный корпус медиков, которые спасают жизни тысяч москвичей, увеличивают среднюю продолжительность жизни. И сегодня она уже составляет не меньше 74 лет, что соответствует европейскому уровню», — сказал Сергей Собянин перед началом церемонии.

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Он также отметил труд учителей. По его словам, школьное образование столицы заслужило признание не только в России, оно находится на международном уровне. Это в том числе и заслуга педагогов.

«Здесь собрались промышленники. Много было разговоров о том, что в Москве промышленные предприятия закрываются, выводятся из города. На самом деле в последние годы мы видим такой ренессанс промышленности: воссоздаются старые предприятия, реконструируются, создаются новые, появляются технопарки, технополисы», — рассказал Сергей Собянин. По его словам, Правительство Москвы оказывает поддержку предприятиям, чтобы сохранить рабочие места и получить новые высокотехнологичные производства.

Особые слова благодарности он сказал в адрес многодетных родителей: «Вы воспитываете поколение достойных москвичей, достойных граждан России, в руках которых будущее нашей страны».

Мэр Москвы также поздравил присутствующих в зале с приближающимся Днем России.

Я поздравляю с наступающим праздником, с Днем России! Желаю нашей стране и ее гражданам процветания. А вас поздравляю с заслуженными наградами.
Сергей Собянин
Мэр Москвы

За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций орденом «Родительская слава» награждены Александр и Елена Фастовщук, в семье которых воспитывается 11 детей. Медаль ордена «Родительская слава» получили Александр и Евгения Илюшик, воспитывающие четверых детей.

За достигнутые трудовые успехи и многолетний добросовестный труд медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден Петр Сельцовский — заместитель директора Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения столицы.

Почетное звание «Заслуженный архитектор Российской Федерации» присвоено Вадиму Ленку — руководителю архитектурно-проектной мастерской Московского научно-исследовательского и проектного института объектов культуры, отдыха, спорта и здравоохранения «Моспроект-4».

Учителю русского языка и литературы гимназии № 1512 Тамаре Рудомазиной за заслуги в области образования присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

Также Сергей Собянин вручил награды города Москвы.

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За многолетнюю плодотворную деятельность на благо города и его жителей знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» (XXV лет) награжден художественный руководитель государственного бюджетного учреждения культуры города «Хор солистов» Михаил Турецкий.

Врач мануальной терапии Городской клинической больницы имени С. П. Боткина Юрий Савин получил почетный знак «Заслуженный врач города Москвы» за большой вклад в совершенствование и развитие здравоохранения, многолетнюю плодотворную работу по оказанию высококвалифицированной медицинской помощи жителям города.

Почетным знаком «Заслуженный учитель города Москвы» за большой вклад в совершенствование и развитие системы образования города, заслуги в педагогической и воспитательной деятельности награждены учитель математики школы № 57 Петр Сергеев и учитель французского языка школы № 1950 Анна Кузнецова.

Благодарность Мэра Москвы за многолетнюю плодотворную работу по комплексной реабилитации инвалидов с тяжелыми ограничениями в передвижении объявлена начальнику социальной службы реабилитационного центра «Преодоление» Руслану Курбанову и старшему медицинскому брату центра Святославу Черемных.

Кроме того, заслуги жителей столицы были отмечены званиями «Почетный работник культуры города Москвы», «Почетный работник промышленности города Москвы», «Почетный строитель города Москвы», а также почетной грамотой и благодарностью Президента России.

Комментарии
1
Людмила Симонова
Денег не дали, нет?
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