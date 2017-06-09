Вице-примар: Молдова может остаться без самой большой реки

Потому что по законодательству они, в принципе, обязаны соответствующим образом следить за всеми реками Республики Молдова, передает btv.md.

Эксперты считают что если просто очистить участок реки Реут, проходящий через город, через пару месяцев всё вернётся на круги своя. Чистить надо от истока и далее по всему руслу.