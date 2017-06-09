Вице-примар: Молдова может остаться без самой большой реки
Благоустройство прибрежной зоны реки Реут — это вопрос не только муниципия Бельцы, это вопрос, в частности, Агентства «Apele Moldovei», считает
Благоустройство прибрежной зоны реки Реут — это вопрос не только муниципия Бельцы, это вопрос, в частности, Агентства «Apele Moldovei», считает
Потому что по законодательству они, в принципе, обязаны соответствующим образом следить за всеми реками Республики Молдова, передает btv.md.
Эксперты считают что если просто очистить участок реки Реут, проходящий через город, через пару месяцев всё вернётся на круги своя. Чистить надо от истока и далее по всему руслу.
«Мы уже собрали соответствующую документацию, провели согласование и собрали ответы из различных специализированных институтов, и подали заявку в Агентство “Apele Moldovei”, чтобы они начали процесс разработки