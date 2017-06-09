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17:31 (мск), источник: Noi.md

Вице-примар: Молдова может остаться без самой большой реки

Благоустройство прибрежной зоны реки Реут — это вопрос не только муниципия Бельцы, это вопрос, в частности, Агентства «Apele Moldovei», считает вице-примар Бельц Игорь Шеремет.

Источник: Noi.md

Потому что по законодательству они, в принципе, обязаны соответствующим образом следить за всеми реками Республики Молдова, передает btv.md.

Эксперты считают что если просто очистить участок реки Реут, проходящий через город, через пару месяцев всё вернётся на круги своя. Чистить надо от истока и далее по всему руслу.

«Мы уже собрали соответствующую документацию, провели согласование и собрали ответы из различных специализированных институтов, и подали заявку в Агентство “Apele Moldovei”, чтобы они начали процесс разработки технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации, чтобы все эти меры были профинансированы из экологического фонда, что и предусмотрено по закону. Потому что, если центральные власти хотят бездействовать и сэкономить за счёт экологического фонда, чтобы потом использовать эти деньги на другие цели, мы будем настаивать, чтобы эти средства были направлены в нужное русло, для реализации вот таких принципиальных проектов. Хотя мы тоже самостоятельно привлекаем наши муниципальные предприятия, и на определённых участках всё-таки проводим мероприятия по очистке реки», — рассказывает Шеремет.

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