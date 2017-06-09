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17:28 (мск), источник: Sputnik.md

Парламент утвердил важное решение для врачей Молдовы

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Депутаты парламента Молдовы утвердили решение увеличить на 50% единовременное пособие молодым медработникам и фармацевтам, которые трудятся в сельской местности.

Источник: Sputnik.md

Таким образом, разовая выплата медикам и фармацевтам вместо 30 тысяч составит 45 тысяч леев, а для среднего медперсонала пособие вырастет с 24 тысяч до 36 тысяч леев.

«Хорошая новость для молодых специалистов, которые будут работать в сельской местности. Они получат такое пособие одним траншем. Эти деньги позволят успешно применить начатый правительством проект “Prima Casă” и оплатить первый взнос», — написала на своей странице в соцсети Facebook министр здравоохранения Руксанда Главан.

Ранее предполагалось, что финансовые средства будут перечисляться четырьмя траншами, первый из которых — спустя месяц с начала работы, а последующие — по истечению каждого года работы.

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