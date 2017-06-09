На следующей неделе Рада может проголосовать за визовый режим с РФ, — Парубий

«Продолжаются консультации, и я очень надеюсь, что на следующей неделе мы сможем уже выйти на положительное решение, и как только я буду видеть, что в зале есть голоса, я сразу предложу постановление об обращении в МИД по поводу введения визового режима с Россией», — сказал в интервью парламентскому телеканалу «Рада» спикер Андрей Парубий, передает «LB.ua».

По информации РБК-Украина, Парубий также отметил, что поддержка ввода визового режима с РФ является его личной принципиальной позицией.

Напомним, что агентство РБК-Украина утверждало, что в Верховной Раде провели сверку голосов, чтобы оценить перспективу введения визового режима с Россией.

Ранее Парубий заявлял, что в Верховной Раде для ввода визового режима с Россией нужно сначала провести политические консультации и согласовать законопроект со всеми фракциями.