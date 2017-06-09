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17:37 (мск), источник: РИА Новости

В МИД России назвали условие переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Москва не будет переносить свое посольство в Израиле в Иерусалим до достижения окончательного соглашения о судьбе города между израильтянами и палестинцами, заявили РИА Новости в МИД РФ.

Источник: РИА Новости

Неурегулированность статуса города и чувствительность этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром заставила президента США Дональда Трампа пойти вразрез со своими предвыборными обещаниями и неделю назад отложить как минимум на полгода передислокацию дипмиссии, которая находится сейчас в Тель-Авиве. Накануне министр по делам Иерусалима и национального наследия Израиля Зеев Элькин призвал Россию воспользоваться промедлением США и стать первой страной в мире, которая перенесет свое посольство в Иерусалим.

В Департаменте информации и печати МИД РФ в ответ на это предложение напомнили, что еще 6 апреля 2017 года российской стороной было сделано официальное заявление, в котором была подтверждена приверженность Москвы «двухгосударственному решению палестино-израильского конфликта».

«Мы отметили, что рассматриваем Восточный Иерусалим в качестве столицы будущего палестинского государства, а Западный Иерусалим считаем столицей Израиля. При этом было подчеркнуто, что конкретные параметры решения всего спектра вопросов окончательного статуса палестинских территорий, включая проблему Иерусалима, должны быть согласованы в ходе прямых переговоров между сторонами. Имеется в виду, что до достижения финального соглашения между палестинцами и израильтянами, в частности, по судьбе Иерусалима, мы не будем предпринимать каких-либо действий, которые могли бы предвосхитить решение этого и других ключевых проблем урегулирования в пользу той или иной стороны. К таким действиям мы относим и возможный перенос нашего посольства из Тель-Авива в Иерусалим», — отметили в российском МИД.

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