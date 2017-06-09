В МИД России назвали условие переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим

Неурегулированность статуса города и чувствительность этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром заставила президента США Дональда Трампа пойти вразрез со своими предвыборными обещаниями и неделю назад отложить как минимум на полгода передислокацию дипмиссии, которая находится сейчас в Тель-Авиве. Накануне министр по делам Иерусалима и национального наследия Израиля Зеев Элькин призвал Россию воспользоваться промедлением США и стать первой страной в мире, которая перенесет свое посольство в Иерусалим.

В Департаменте информации и печати МИД РФ в ответ на это предложение напомнили, что еще 6 апреля 2017 года российской стороной было сделано официальное заявление, в котором была подтверждена приверженность Москвы «двухгосударственному решению палестино-израильского конфликта».