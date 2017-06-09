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18:31 (мск), источник: Sputniknews.kz

Двадцать глав государств и правительств прибыли на открытие ЭКСПО

АСТАНА, 9 июн — Sputnik. Мировые лидеры и главы правительств прибыли на церемонию открытия ЭКСПО-2017 в Астане.

Источник: Sputniknews.kz

Кортежи один за другим прибывали к зданию Сферы, почетные гости следовали по голубой ковровой дорожке, где их встречал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Президент Чехии Милош Земан первым приехал на церемонию открытия ЭКСПО. Глава Государства поприветствовал своего чешского коллегу дружескими объятиями. Следом на ковровую дорожку главного события года вступил премьер-министр Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттель, который уже в начале июля станет во главе Евросоюза. Ксавье Беттель также известен тем, что является внуком великого композитора Сергея Рахманинова.

За ним прибыл президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев, который ранее предложил создать в Бишкеке банк развития ШОС. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш также приехал на ЭКСПО после участия в саммите ШОС в Астане.

Следом с главой Казахстана обменялся рукопожатиями президент Армении Серж Саргсян. Далее глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев также выразил свое почтение Нурсултану Назарбаеву и стал почетным гостем церемонии открытия ЭКСПО.

Увидеть воочию самое яркое событие года пожелал президент Сербии Александр Вучич, следом за ним на ковровую дорожку ступили премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр по делам президента ОАЭ Мансур ибн Зайд аль-Нахайян.

Прибыл на церемонию и председатель КНР Си Цзиньпин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на открытие с младшим сыном Николаем, которого глава Белоруссии часто берет с собой на крупные мероприятия.

За ними прибыли президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Почетными гостями церемонии открытия всемирной выставки стали председатель парламента Сингапура Халима Якоб, Президент Исламской республики Пакистан Мамнун Хусейн и премьер-министр страны Мухамад Наваз Шариф, а также король Испании Филипп VI.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также Глава Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай поздравили Нурсултана Назарбаева с грандиозным событием. Президент Казахстана также поприветствовал на ковровой дорожке президента Российской Федерации Владимира Путина, чей кортеж прибыл последним.

После завершения протокольной части гости осмотрели Сферу и павильон Казахстана «Нур Алем».

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