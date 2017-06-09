Двадцать глав государств и правительств прибыли на открытие ЭКСПО
АСТАНА, 9 июн — Sputnik. Мировые лидеры и главы правительств прибыли на церемонию открытия ЭКСПО-2017 в Астане.
АСТАНА, 9 июн — Sputnik. Мировые лидеры и главы правительств прибыли на церемонию открытия ЭКСПО-2017 в Астане.
Кортежи один за другим прибывали к зданию Сферы, почетные гости следовали по голубой ковровой дорожке, где их встречал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Президент Чехии Милош Земан первым приехал на церемонию открытия ЭКСПО. Глава Государства поприветствовал своего чешского коллегу дружескими объятиями. Следом на ковровую дорожку главного события года вступил
За ним прибыл президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев, который ранее предложил создать в Бишкеке банк развития ШОС. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш также приехал на ЭКСПО после участия в саммите ШОС в Астане.
Следом с главой Казахстана обменялся рукопожатиями президент Армении Серж Саргсян. Далее глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев также выразил свое почтение Нурсултану Назарбаеву и стал почетным гостем церемонии открытия ЭКСПО.
Увидеть воочию самое яркое событие года пожелал президент Сербии Александр Вучич, следом за ним на ковровую дорожку ступили
Прибыл на церемонию и председатель КНР Си Цзиньпин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на открытие с младшим сыном Николаем, которого глава Белоруссии часто берет с собой на крупные мероприятия.
За ними прибыли президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Почетными гостями церемонии открытия всемирной выставки стали председатель парламента Сингапура Халима Якоб, Президент Исламской республики Пакистан Мамнун Хусейн и
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также Глава Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай поздравили Нурсултана Назарбаева с грандиозным событием. Президент Казахстана также поприветствовал на ковровой дорожке президента Российской Федерации Владимира Путина, чей кортеж прибыл последним.
После завершения протокольной части гости осмотрели Сферу и павильон Казахстана «Нур Алем».