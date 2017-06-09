Страны-члены ЕС будут открывать безвиз для украинцев в четыре этапа в течение ночи 11 июня

Первыми безвизовый режим откроют 8 государств-членов Европейского союза: Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария, Греция и Кипр. Въезд в эти государства будет разрешен только с биометрическим паспортом, начиная с полуночи по киевскому времени.

В час ночи границы для граждан Украины откроет подавляющее большинство государств-членов ЕС и Шенгена: Австрия, Бельгия, Дания, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Словения, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

Среди государств Европейского союза позднее всего безвизовый режим заработает в Португалии, в два ночи по Киеву, так как эта страна живет с Лондонским часовым поясом.

И, в конце концов, среди государств-членов шенгена, находящихся вне пределов ЕС, последней будет Исландия — в три ночи.

После этого в перечне территорий, которые открывают безвиз для украинцев в ночь на 11 июня, останется только Гренландия (этот остров является автономной частью Дании, он не является частью ни ЕС, ни Шенгена, но отменит визы вместе с материковой Данией). В портах Гренландии безвиз будет запускаться от трех ночи (восточное побережье) до шести утра (военная база Thule на западном побережье острова).