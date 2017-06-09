ЕС требует выдавать биометрические паспорта жителям Донбасса и Крыма

По словам Мингарелли, Евросоюз не поддерживает идею украинского президента Петра Порошенко выдавать гражданам, проживающим на этих территориях, паспорта только старого образца и тем самым лишать их возможности ездить без виз в Европу.

«Это совершенно не соответствует нашему пониманию», — добавил Мингарелли. Он отметил, что эта позиция ЕС уже доведена до сведения властей Украины.

Решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз было опубликовано 22 мая в официальном вестнике ЕС, оно вступит в силу 11 июня.

Ранее Петр Порошенко распорядился выдавать украинские загранпаспорта старого образца жителям самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также российского Крыма, который Киев считает своей, но «временно оккупированной» территорией. О том, возобновит ли Киев выплату пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы в ДНР и ЛНР, которая была прекращена в 2014 году, президент не упоминал.