Лукашенко приехал на выставку «Астана ЭКСПО» с сыном Николаем

Глава государства находится в Казахстане с 8 июня, в четверг он участвовал в ужине по случаю открытия саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а в пятницу 9 июня выступил на расширенном заседании.

Белорусский лидер появился перед публикой со своим сыном на выставке «Астана ЭКСПО». На Николае был серый костюм. Лукашенко, его сын и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделали совместное фото.