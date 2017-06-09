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19:32 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко приехал на выставку «Астана ЭКСПО» с сыном Николаем

МИНСК, 9 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал на выставку «Астана ЭКСПО-2017» со сыном Николаем.

Источник: Sputnik.by

Глава государства находится в Казахстане с 8 июня, в четверг он участвовал в ужине по случаю открытия саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а в пятницу 9 июня выступил на расширенном заседании.

Белорусский лидер появился перед публикой со своим сыном на выставке «Астана ЭКСПО». На Николае был серый костюм. Лукашенко, его сын и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделали совместное фото.

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