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19:29 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко принял участие в церемонии открытия «ЭКСПО-2017» в Астане

9 июня, Астана /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

До начала церемонии Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел экскурсию по национальному павильону Казахстана. Были продемонстрированы презентации комплекса «ЭКСПО-2017» и Астаны с акцентом на ее архитектурные особенности.

Главы делегаций также осмотрели тематическую экспозицию, посвященную главной теме выставки — энергии будущего.

Всего на открытие «ЭКСПО-2017» прибыли шестьдесят делегаций, представленные на высшем и высоком уровнях. Среди них — главы государств и правительств из разных стран мира, другие официальные лица, принимавшие участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в столице Казахстана.

До церемонии открытия Александр Лукашенко пообщался с президентами Туркменистана, Сербии и Армении.

Выставка «ЭКСПО-2017» проводится под лозунгом «Энергия будущего» и освещает одну из самых актуальных тем, волнующих мировое сообщество, — альтернативные источники энергии. Она продлится три месяца и завершит свою работу 10 сентября. Участие в выставке подтвердили 115 стран и 22 международные организации.

Беларусь на международной выставке представлена национальным павильоном, посетители которого смогут в интерактивной форме узнать о новейших белорусских научно-технических разработках, перспективных инвестиционных проектах. Составной частью национальной экспозиции станет выставка современной живописи «От Лиссабона через Минск, Москву, Астану до Владивостока», где будут представлены работы художников из 25 стран мира. Это говорит о том внимании, которое белорусская сторона уделяет интеграционным процессам на всем евразийском пространстве. -0-

Лукашенко принимает участие в церемонии открытия «ЭКСПО-2017» в АстанеНа церемонии также присутствуют главы государств и правительств из разных стран мира, другие официальные лица, в том числе принимавшие участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в столице Казахстана. Стало известно, какой будет белорусская экспозиция на «ЭКСПО-2017» в АстанеСпециализированная международная выставка «ЭКСПО-2017» пройдет с 10 июня по 10 сентября в Казахстане. Ожидается, что мероприятие посетят от 2,5 до 5 млн человек не только из стран СНГ, но и дальнего зарубежья. Белорусский павильон на «ЭКСПО-2017» в Астане будет максимально интерактивным — ШумилинВ специальном инфокиоске белорусского павильона будет представлено несколько десятков научно-технических разработок. Информацию о любой из них посетители смогут получить на мобильное устройство, что позже подробнее ознакомиться и изучить материалы.

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