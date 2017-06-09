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19:55 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Кто такая ДЮП, пришедшая на спасение Терезе Мэй

После внеочередных парламентских выборов в Британии, на которых никто не набрал абсолютного большинства, премьер-министр Тереза Мэй и Демократическая юнионистская партия объявили, что будут договариваться о совместном правлении. Что представляет собой ДЮП — новый партнер тори?

Источник: Reuters

Тереза Мэй, вернувшись в пятницу днем от королевы, объявила, что по итогам прошедших в четверг выборов она будет формировать правительство при поддержке североирландской Демократической юнионистской партии.

Мэй не уточнила, о каких формах поддержки может идти речь — сформируют ли тори коалиционное правительство или, например, просто будут рассчитывать на голоса ДЮП в парламенте.

Чуть позже лидер юнионистов Арлин Фостер объявила, что партия начинает переговоры с консерваторами.

Тори в результате этих внеочередных выборов потеряли абсолютное большинство в Палате общин, завоевав 318 мандатов, но вместе с 10 депутатами от ДЮП они имеют больше половины голосов в нижней палате парламента.

Демократическая юнионистская партия — это маленькая в масштабах всей Британии партия, но ведущая политическая сила в Северной Ирландии.

В нынешней политической ситуации для ДЮП, выступающей за выход из Евросоюза, ключевым вопросом будет вопрос о границе с Республикой Ирландия.

После выхода Британии из ЕС эта граница станет сухопутной границей Британии с Евросоюзом, и ДЮП выступает за то, чтобы она не превратилась в кордон с жестким контролем.

С другой стороны, партия занимает довольно жесткую антиевропейскую позицию: до того, как взошла звезда Партии независимости Соединенного королевства (UKIP), ДЮП были главными евроскептиками в Британии.

Видео
Вместо отставки Мэй сформирует правительство

ДЮП выступает, в частности, за выход из таможенного союза ЕС — в их предвыборном манифесте говорится о необходимости «прогресса в части новых договоров о свободной торговле с остальным миром».

Каким должно быть новое таможенное соглашение с ЕС, североирландцы, как и консерваторы, не уточняют.

ДЮП — сторонники единства с Великобританией — выступают против любого особого статуса Северной Ирландии после «брексита».

ДЮП, созданная протестантским пастором и основателем собственной церкви Иэном Пейсли, выступает против однополых браков и абортов. Аборты в Северной Ирландии запрещены, разрешено только прерывание беременности по медицинским показаниям.

Иэн Пейсли | Источник: Reuters

Новоиспеченный член Палаты общин от ДЮП Сэмми Уилсон, пламенный противник борцов с изменением климата, был одно время министром Северной Ирландии по вопросам окружающей среды.

Мервин Стори, заведовавший в ДЮП вопросами образования, призывал ввести в школах наряду с теорией эволюции преподавание креационизма, то есть учения о том, что человек и мир были созданы Богом.

После внеочередных выборов 8 июня в Палате общин образовался такой расклад сил, что маленькая Демократическая юнионистская партия с ее 10 мандатами приобрела очень большой вес. Без нее у консерваторов нет большинства, поскольку другие партии — лейбористы, Шотландская национальная партия и либеральные демократы — не хотят идти в коалицию с тори.

С другой стороны, у ДЮП в силу их политических взглядов не было выбора, к какой из крупнейших партий присоединяться: они не любят лейбористов.

Депутаты от ДЮП, включая лидера фракции Найджела Доддса, давно критикуют лидера лейбористов Джереми Корбина — в частности, за его прошлые связи с «Шинн Фейн».

У ДЮП — сложная история отношений с «Шинн Фейн», партией сторонников объединения Ирландии и Северной Ирландии.

Вообще ДЮП была создана как партия протеста, как организация жестких юнионистов, борющихся и с католиками-ирредентистами, и с «мягкотелостью» Лондона.

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Когда-то ДЮП демонстративно выходила из переговоров о мирном урегулировании в Северной Ирландии в знак протеста против привлечения к ним «Шинн Фейн» и республиканцев.

Но с годами напряженность в отношениях политиков двух общин Ольстера спала, и ДЮП стала правящей партией.

В 2007 году Иэн Пейсли возглавил правительство Северной Ирландии, а лидер местной «Шинн Фейн» Мартин Макгиннес, бывший командир боевиков ИРА, стал его заместителем. При этом они отлично ладили.

Правда, к нынешнему моменту отношения между ирландскими националистами и юнионистами в Северной Ирландии снова стали прохладными.

В ходе этой кампании, реагируя на рост популярности «Шинн Фейн», ДЮП сделала акцент на призывах к защите единства с Великобританией и сопротивлению намерениям провести референдум об объединении Ирландии и Северной Ирландии.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
1
А Б
Как следует из сообщения, несмотря на то, что консервативная партия не смогла набрать на выборах большинства, Тереза Мэй имеет перспективы остаться премьером правительства, и, следовательно, продолжить ранее избранный ею политический курс. Это весьма важно для страны, в которой от позиции другой маленькой партии может зависеть судьба одной из ведущих экономик Европы.
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Кто такая ДЮП, пришедшая на спасение Терезе Мэй
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