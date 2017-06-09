Кто такая ДЮП, пришедшая на спасение Терезе Мэй

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Тереза Мэй, вернувшись в пятницу днем от королевы, объявила, что по итогам прошедших в четверг выборов она будет формировать правительство при поддержке североирландской Демократической юнионистской партии. Мэй не уточнила, о каких формах поддержки может идти речь — сформируют ли тори коалиционное правительство или, например, просто будут рассчитывать на голоса ДЮП в парламенте. Чуть позже лидер юнионистов Арлин Фостер объявила, что партия начинает переговоры с консерваторами. Тори в результате этих внеочередных выборов потеряли абсолютное большинство в Палате общин, завоевав 318 мандатов, но вместе с 10 депутатами от ДЮП они имеют больше половины голосов в нижней палате парламента.

Демократическая юнионистская партия — это маленькая в масштабах всей Британии партия, но ведущая политическая сила в Северной Ирландии.

В нынешней политической ситуации для ДЮП, выступающей за выход из Евросоюза, ключевым вопросом будет вопрос о границе с Республикой Ирландия. После выхода Британии из ЕС эта граница станет сухопутной границей Британии с Евросоюзом, и ДЮП выступает за то, чтобы она не превратилась в кордон с жестким контролем. С другой стороны, партия занимает довольно жесткую антиевропейскую позицию: до того, как взошла звезда Партии независимости Соединенного королевства (UKIP), ДЮП были главными евроскептиками в Британии.

Видео Вместо отставки Мэй сформирует правительство

ДЮП выступает, в частности, за выход из таможенного союза ЕС — в их предвыборном манифесте говорится о необходимости «прогресса в части новых договоров о свободной торговле с остальным миром». Каким должно быть новое таможенное соглашение с ЕС, североирландцы, как и консерваторы, не уточняют. ДЮП — сторонники единства с Великобританией — выступают против любого особого статуса Северной Ирландии после «брексита». ДЮП, созданная протестантским пастором и основателем собственной церкви Иэном Пейсли, выступает против однополых браков и абортов. Аборты в Северной Ирландии запрещены, разрешено только прерывание беременности по медицинским показаниям.

Иэн Пейсли | Источник: Reuters

Новоиспеченный член Палаты общин от ДЮП Сэмми Уилсон, пламенный противник борцов с изменением климата, был одно время министром Северной Ирландии по вопросам окружающей среды. Мервин Стори, заведовавший в ДЮП вопросами образования, призывал ввести в школах наряду с теорией эволюции преподавание креационизма, то есть учения о том, что человек и мир были созданы Богом. После внеочередных выборов 8 июня в Палате общин образовался такой расклад сил, что маленькая Демократическая юнионистская партия с ее 10 мандатами приобрела очень большой вес. Без нее у консерваторов нет большинства, поскольку другие партии — лейбористы, Шотландская национальная партия и либеральные демократы — не хотят идти в коалицию с тори.

С другой стороны, у ДЮП в силу их политических взглядов не было выбора, к какой из крупнейших партий присоединяться: они не любят лейбористов.

Депутаты от ДЮП, включая лидера фракции Найджела Доддса, давно критикуют лидера лейбористов Джереми Корбина — в частности, за его прошлые связи с «Шинн Фейн». У ДЮП — сложная история отношений с «Шинн Фейн», партией сторонников объединения Ирландии и Северной Ирландии. Вообще ДЮП была создана как партия протеста, как организация жестких юнионистов, борющихся и с католиками-ирредентистами, и с «мягкотелостью» Лондона.

Когда-то ДЮП демонстративно выходила из переговоров о мирном урегулировании в Северной Ирландии в знак протеста против привлечения к ним «Шинн Фейн» и республиканцев. Но с годами напряженность в отношениях политиков двух общин Ольстера спала, и ДЮП стала правящей партией. В 2007 году Иэн Пейсли возглавил правительство Северной Ирландии, а лидер местной «Шинн Фейн» Мартин Макгиннес, бывший командир боевиков ИРА, стал его заместителем. При этом они отлично ладили. Правда, к нынешнему моменту отношения между ирландскими националистами и юнионистами в Северной Ирландии снова стали прохладными. В ходе этой кампании, реагируя на рост популярности «Шинн Фейн», ДЮП сделала акцент на призывах к защите единства с Великобританией и сопротивлению намерениям провести референдум об объединении Ирландии и Северной Ирландии.