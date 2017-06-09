Садовый заявляет, что за мусорной блокадой Львова стоит Порошенко и Гройсман

«Полтора месяца назад государственная власть в лице главы областной администрации, в присутствии вице-премьера Кистиона поставила подписи под меморандумом, который предусматривал снятие мусорной блокады Львова. Город, со своей стороны, в максимально короткие сроки выполнил все обязательства. До последнего дня я верил, что продолжение блокады, которая не ослаблялась и после подписания меморандума, является следствием каких-то технических задержек. На сегодня я вынужден констатировать очевидный факт — те, кто обещал городу помощь, банально обманули львовян», — сказал мэр в видеообращении.

«Наш город продолжают системно и грубо ставить на колени. К уже традиционным методам, а именно — закрытию доступа к полигонам — добавили новые, подключив силовые структуры. Уголовные дела парализовали работу перевозчиков, которые и так работают в чрезвычайных условиях вот уже больше года. Я еще раз хочу подчеркнуть — мы имеем и транспортные, и финансовые ресурсы, чтобы очистить город. Единственная причина, почему это не происходит, — блокада. Нам системно закрывают доступ ко всем полигонам», — добавил Садовый.

По его словам, на сегодня более трети площадок Львова переполнены и во многих местах перевозчики не вывозят мусор уже больше месяца.

При этом Садовый предостерег львовян от «действий, которые могут только усугубить ситуацию».

«Речь идет о стихийных перекрытиях дорог и высыпаниях мусора на автомагистрали, в которых львовян призывают организованные группы неизвестных», — сказал он.

«Я не знаю, какую цель преследуют государственные чиновники, организовав это системное уничтожение города. Согласно своим обязанностям, я буду делать все, что могу, чтобы спасти Львов от непредсказуемых последствий. В то же время я еще раз обращаюсь к президенту, премьер-министру и их представителю во Львове — председателю областной администрации: методы, которые вы выбрали для возведения каких-то только вам понятных счетов, — позорные. Это циничная игра, за которой стоят жизнь и здоровье сотен тысяч людей», — подытожил Садовый.

Как сообщал iPress.ua, 27 января Львову передали земельный участок в Яворовском районе площадью 12 га для обустройства нового полигона для твердых бытовых отходов и строительства комплекса по переработке мусора.

Однако оказалось, что выделенный Львову участок под мусороперерабатывающий завод не пригоден для строительства любых объектов обращения с отходами.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что мэр Львова Андрей Садовый имеет все необходимые условия для создания полигона для мусора.

Впоследствии Садовый получил гарантии от областной госадминистрации и правительства по утилизации твердых бытовых отходов на свалках Украины.