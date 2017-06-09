Пентагон признал, что у него нет оснований мешать сторонникам Асада

«Эти зоны предотвращения конфликтов — это не эксклюзивные районы. Нет никакой законной основы, чтобы мы говорили «Никто не должен сюда заходить. Это не наши полномочия», — сказал Дэвис журналистам.

В четверг коалиция нанесла уже третий за последний месяц удар по сирийским проправительственным силам в районе населенного пункта Ат-Танф. Как заявил официальный представитель коалиции Райан Диллон, были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые вошли в так называемую «зону предотвращения конфликтов» и представляли угрозу для союзных коалиции сил.

В то же время он напомнил, что США и их союзники оставляют за собой право наносить удары по тем силам, которые «представляют для нас угрозу». Именно этим в Пентагоне объясняют последние удары по правительственным силам в районе Ат-Танф.

Дэвис также подтвердил, что США определяют такие «зоны предотвращения конфликтов» в радиусе 55 километров от места, где они или их союзники проводят операции.

В то же время Дэвис отказался уточнить РИА Новости, сколько еще таких зон есть в Сирии.

Ранее в Пентагоне заявляли, что «зоны предотвращения конфликтов» не имеют ничего общего с «зонами деэскалации», о которых договорились участники переговоров в Астане.