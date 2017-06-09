Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый "поход на Крым": громкий провал стратегов Украины- эксперт
Это норма: пять мифов о сексе
Страна, где пенсию платят госслужащим, а остальных содержат дети
Папа уместил жизнь сына в три минуты
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
Толкалина и Макаров стали супругами в новом сериале: первые фото
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017»
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
«Показали Киеву»: СМИ об прибытии спецназа на Крымский мост
"Я что, страшная?": Штурм обнажилась на пляже
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа
«Украинская катастрофа»: чешский дипломат предупреждает Европу
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo
Веселый май: продажи автомобилей резко пошли вверх
Фоторепортажи
10Шестидневная война
14События недели в фотографиях
21:08 (мск), источник: УНИАН

Геращенко считает, что россияне должны въезжать в Украину по биометрическим паспортам

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко выступает за целесообразность въезда граждан России в Украину по биометрическим паспортам. Об этом она заявила в эфире «112 Украина».

Источник: УНИАН

«Мы должны быть таким же ответственным партнером для ЕС… чтобы не создавать миграционные риски, и в этом контексте важна реформа, которую Украина провела в нашем законодательстве и в наших документах. Мы теперь имеем ID-карты и биометрические паспорта», — сказала первый вице-спикер парламента.

В связи с этим Геращенко допустила целесообразность въезда граждан РФ в Украину по биометрическим паспортам.

«И тогда очень важно ввести такой режим биопаспортов, разрешения въезда гражданам РФ как очень важный по безопасности элемент. Биометрический паспорт — это дополнительная проверка: кто въезжает, что за человек, есть ли он в какой-нибудь базе данных? Думаю, что позиция по биометрическим паспортам является сегодня мудрой с точки зрения нашей безопасности», — сказала она.

Как сообщал УНИАН, о подготовке введения визового режима с РФ министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил 22 декабря 2016 года. 30 декабря председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что с 2017 года парламент сможет договориться о введении визового режима с Россией.

1 июня 2017 в Минюсте заявили, что Украина готова к введению визового режима с Российской Федерацией, но необходимо политическое решение.

6 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева.

Решение об ответных мерах в случае введения Украиной визового режима для россиян будет приниматься президентом РФ.

Сегодня ранее председатель Верховной Рады Парубий пообещал вынести на голосование парламента обращение в МИД Украины по поводу введения визового режима с Россией сразу же, как только появится поддержка его среди депутатов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Что писала мировая пресса об Украине: укрепление отношений с Берлином и медицинская реформа
Сборная России сыграла вничью с Чили в товарищеском матче
ЕС требует выдавать биометрические паспорта жителям Крыма
За пять месяцев из России утекли 22 миллиарда долларов
Путин: ИГ готовит план по дестабилизации южных регионов России
Мария Захарова провела брифинг на фоне пресс-волла с опечаткой
В Москве скончался «отец МКС» Анатолий Киселев
Кто такая ДЮП, пришедшая на спасение Терезе Мэй
Спорт
Роналду и три чемпиона мира: кто приедет на Кубок конфедераций ФИФА обнародовала окончательные составы участников Кубка конфедераций. Среди 184 игроков такие звезды мирового футбола, как Криштиану Роналду и Алексис Санчес
Авто
В России начался выпуск нового внедорожника за 1 230 000 рублей В Михайловске Ставропольского края налажено производство китайских полноприводников DW Hower
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
В Москве подешевело вторичное жилье
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь